Študenti z Hnúšte dali nápad na papier a výsledkom bol Krompeľfest

Banská Bystrica 24. júla (TASR) – Včelársky workshop v Heľpe, Krompeľfest, ktorý do Hnúšte prilákal viac než 1500 ľudí, či relaxačná zóna bez mobilov – to je len malá časť projektov, ktoré zrealizovali mladí ľudia od 15 rokov. Finančne im na ne v rámci programu "Projekt je zmena!" prispel Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



"Desiatky mladých ľudí v kraji využili v uplynulých mesiacoch možnosť naučiť sa písať kvalitný projektový zámer a získať podporu pre svoj nápad. Výsledkom je zatiaľ 49 podporených nápadov naprieč celým krajom," informovala TASR Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



Program "Projekt je zmena!" realizuje BBSK v spolupráci s organizáciou Iuventa a jeho výsledkom je realizácia zámeru v praxi.



"Účastníci mali možnosť spojiť štyri malé projekty do jedného, a tak spolu získať až 600 eur. Takže vo finále sa zo 49 malých vytvorilo 14 väčších projektov," priblížila Monika Frindtová z Rozvojovej agentúry BBSK.



Úspešnými boli študenti Strednej odbornej školy - Szakközépiskola v Tornali. Pripravili projekty týkajúce sa vybudovania relaxačnej zóny bez mobilov, kde by sa žiaci mohli cez prestávky stretávať alebo usporiadania priateľského turnaja v stolovom futbale pre žiakov okolitých základných škôl s cieľom prilákať budúcich prvákov.



Štyria mladí zo Strednej odbornej školy v Hnúšti v spolupráci s Centrom voľného času a asi stovkou dobrovoľníkov zasa zorganizovali Krompeľfest – festival tradičných zemiakových jedál, ktorý do centra Hnúšte prilákal nielen domácich, ale i ľudí z okolia. Ich počet presiahol hranicu 1500. Súčasťou bola ochutnávka jedál predkov, živá ľudová hudba, tanečný workshop a remeselné dielne pre deti.



Medzi podporené patrila tiež akcia parkouristov z Banskej Bystrice, ktorí v máji pripravili podujatie s názvom Hýb sa! V centre mesta vďaka nim pribudli rôzne stanovištia na tréning parkouru či jógy.



Úspechom sa skončil aj včelársky workshop s ukážkou života včiel v úli v areáli prírodného amfiteátra v Heľpe s možnosťou vyrobiť si vlastnú sviečku z včelieho vosku či ukážkami prípravy propolisovej tinktúry.



"Neformálny vzdelávací program Projekt je zmena! pomáha aktivovať mladých, ktorí by možno inak neboli motivovaní niečo zmeniť vo svojom okolí. Práve oni majú najväčší hlad po zmene a chuť priložiť ruku k dielu," dodala Darina Diošiová, regionálna koordinátorka Odboru podpory práce s mládežou organizácie Iuventa.