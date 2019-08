Prvý cezhraničný bikesharing v Európe bude v Štúrove

V rámci projektu sa vybuduje v mestách Štúrovo a Ostrihom 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich bude v Štúrove a osem v Ostrihome.

Štúrovo 4. augusta (TASR) - Mesto Štúrovo spoločne s maďarským mestom Ostrihom buduje prvý a v Európe zatiaľ jediný cezhraničný verejný systém požičovne bicyklov. „Pozdĺž slovensko-maďarskej hranice vznikne nová forma verejnej dopravnej služby, ktorá prispeje k ešte lepšiemu prepojeniu dvoch pohraničných miest a k zlepšeniu úrovne ich vzájomnej sociálnej prepojenosti,“ skonštatoval primátor Štúrova Eugen Szabó. Prostredníctvom služby budú môcť obyvatelia a turisti prejsť cez most bicyklom a súčasne sa zníži aj miera znečistenia prostredia.



V rámci projektu sa vybuduje v mestách Štúrovo a Ostrihom 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich bude v Štúrove a osem v Ostrihome. Systém sa doplní o 105 nových bicyklov. V Ostrihome pribudne do už existujúceho systému požičovne bicyklov 30 klasických bicyklov a 30 s elektrickým pohonom. V Štúrove bude umiestnených 30 tradičných bicyklov a 15 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom. Celý systém bude vybavený obslužnou infraštruktúrou.



Spoločne vyvinutý systém umožní záujemcom v Štúrove i v Ostrihome vypožičať si bicykel z ktorejkoľvek stojanovej stanice a taktiež ho do ktorejkoľvek stanice vrátiť. Stanice budú umiestnené v blízkosti všetkých dôležitých mestských ustanovizní oboch miest. Verejná požičovňa bicyklov bude slúžiť miestnym obyvateľom aj turistom. Rozvojové aktivity uskutočňované v rámci projektu bude na základe úspešného verejného obstarávania realizovať firma T-Systems Magyarország Zrt. spoločne so subdodávateľom Neuzer Kft.