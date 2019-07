Štúrovo zrekonštruovalo materskú školu, úver bude splácať sedem rokov

Počas rekonštrukcie boli obnovené strechy komplexu, všetky pavilóny boli zateplené. Pavilón D, v ktorom je umiestnená cirkevná materská škola, dostal nové okná.

Štúrovo 25. júla (TASR) – Mesto Štúrovo odovzdalo do užívania zrekonštruované priestory Materskej školy na Družstevnom rade. Počas rekonštrukcie boli obnovené strechy komplexu, všetky pavilóny boli zateplené. Pavilón D, v ktorom je umiestnená cirkevná materská škola, dostal nové okná. Pribudli nové rampy pre vozičkárov, dve terasy dostali nový protišmykový povrch. Vedenie materskej školy si od rekonštrukcie sľubuje predovšetkým zníženie prevádzkových nákladov.



Náklady na rekonštrukciu dosiahli 330.000 eur. Investíciu hradilo mesto Štúrovo z mestského rozpočtu, na rekonštrukciu si zobralo bankový úver. „V minulosti sme podávali žiadosti na získanie peňazí z rôznych projektov. Náklady na projekty boli vysoké a financie sme nezískali. Modernizáciu škôlky sme však museli riešiť, pretože náklady na energie, údržbu a prevádzku budov boli vysoké. Mestské zastupiteľstvo podporilo rekonštrukciu z vlastných zdrojov. Zobrali sme sedemročný úver, ročne ho budeme splácať, je to však investícia do budúcnosti, ktorá sa oplatí,“ povedal primátor Štúrova Eugen Szabó.



V súčasnosti navštevuje materské školy v Štúrove približne 300 detí. Podľa primátora tvoria dve tretiny deti zo Štúrova, stovka detí dochádza z okolitých obcí. „Naša podpora tak má nielen mestský, ale aj výrazne regionálny charakter. Chceme zlepšiť kvalitu predškolského vzdelávania v Štúrove, kde zhruba štvrtina detí materské školy nenavštevuje. Vytvorením dobrých podmienok nabádame rodičov, aby zapísali deti do materských škôl, čím by sa zvýšila súčasná približne 75-percentná ,zaškolenosť',“ skonštatoval primátor.