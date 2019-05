Štvorylka sa na námestí v Myjave bude tancovať po šiesty raz

Okrem Základnej školy na Štúrovej ulici, ktorá zatiaľ nevynechala ani jeden ročník, bude mať tento rok najpočetnejšie zastúpenie Gymnázium Myjava.

Myjava 13. mája (TASR) – Myjava sa po šiesty raz stane jedným z miest, kde sa v rámci Quadrille - European Dance Festival bude hromadne tancovať štvorylka. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Ide o celoeurópsky projekt hromadného tancovania štvorylky, v ktorom opäť ide o prekonanie Guinnessovho rekordu v synchronizovanom tanci. Projekt vznikol pred 12 rokmi pôvodne v Slovinsku. "Rekord sa podarilo pri premiére vytvoriť a každoročne sa pokus tretí májový piatok opakuje. Myjava sa do tohto podujatia zapojí šiestykrát a čo je potešujúce, každým rokom počet účastníkov stúpa. V centre mesta by malo tento rok tancovať viac ako 750 ľudí," uviedol hovorca mesta.



Okrem Základnej školy na Štúrovej ulici, ktorá zatiaľ nevynechala ani jeden ročník, bude mať tento rok najpočetnejšie zastúpenie Gymnázium Myjava. "Všetci tanečníci musia mať tričká. Dámy a dievčatá jednu farbu, chlapci a muži druhú farbu. Na každý ročník musia byť iné tričká aj farebne. Robí sa oficiálny kamerový záznam, ktorý slúži ako podklad na zrátanie tanečníkov a vyhodnotenie, ako dopadol pokus o Guinnessov rekord," doplnil Hrin.



Tento rok sa podľa údajov zo Slovinska do štvorylky zapojí viac ako 50 miest v deviatich krajinách. V rámci Slovenska je to päť miest. Okrem Myjavy aj Žilina, Košice, Zvolen a Vranov nad Topľou.



"Vodičov upozorňujeme, že v piatok (17. 5.) dopoludnia bude centrum mesta od kruhového objazdu pri mestskom úrade po Moravskú ulicu pre dopravu uzavreté," informoval hovorca mesta.