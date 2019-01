VIDEO: Vo Fekišovciach sa štyria poslanci vzdali mandátu

Máme šiestich náhradníkov, uviedla starostka obce Fekišovce. Podobnú situáciu v obci zažili aj v minulosti.

Fekišovce 17. januára (TASR) – Štyria z piatich poslancov obce Fekišovce v Sobranskom okrese sa vzdali svojho mandátu. Urobili tak písomne v stredu 16. januára. Pre TASR to potvrdila jej starostka Miloslava Fedorová.



"Máme šiestich náhradníkov," uviedla. Podľa jej slov podobnú situáciu v obci zažili aj v minulosti. "Bolo to okolo roku 2004," poznamenala. Fedorová uviedla, že išlo o poslancov, ktorí nechceli spolupracovať s bývalým starostom. Vtedy na ich miesta nastúpili náhradníci.







Ako TASR informoval hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák, v takomto prípade nemá starostka inú možnosť, len zobrať na vedomie rozhodnutie poslancov a na tieto štyri voľné mandáty nastúpia náhradníci. "Čo znamená, že sú to ďalší z kandidátov na poslancov, ktorí v minulých voľbách získali najvyšší počet hlasov po týchto štyroch, ktorí odchádzajú," vysvetlil.



Pokračoval, že ak by zostal niektorý mandát neobsadený, v tom prípade je to priestor na doplňujúce komunálne voľby. "A výlučne už iba k tomu mandátu, ktorý by bol voľný a na ktorý by nebol žiadny náhradník," uzavrel.