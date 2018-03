Subdodávateľ pre automobilky chce v Prievidzi zamestnať 400 - 500 ľudí

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Prievidza dosiahla podľa posledných dostupných údajov vo februári tohto roka 5,06%.

Prievidza 27. marca (TASR)- Prievidzský subdodávateľ pre automobilový priemysel, spoločnosť Brose dokončí druhú fázu svojho strategického závodu v auguste tohto roka. Firma v Prievidzi v súčasnosti zamestnáva okolo 600 ľudí, v rámci aktuálnej investície by mala vytvoriť ďalšie stovky pracovných miest. Informoval o tom v utorok na brífingu konateľ prievidzskej spoločnosti Axel Mallener.



"Druhú fázu závodu sme začali stavať minulý rok v zime, s výstavbou budeme končiť tento rok v auguste. Pôjde tiež o halu, ale bude tu aj vývoj, budú tu prototypy, testingové plochy, 3D meranie, kompetentné a kvalifikované činnosti," dodal Mallener.



Závod sa rozprestiera v rámci prvej fázy na ploche 19.000 metrov štvorcových, pričom ide o výrobu. Druhá fáza bude mať približne rovnakú plochu. "Zameria sa viac na vývoj a testing, bude mať trošku menej ľudí, ale máme potenciál zamestnať 400 až 500 ľudí," načrtol.



V rámci prvej fázy závodu zamestnáva subdodávateľ pre automobilový priemysel 80% ľudí vo výrobe-montáži, pre druhú fázu počíta so zamestnaním 40 až 50% kvalifikovanej pracovnej sily, aj prostredníctvom duálneho vzdelávania. Pôjde pritom o zamestnancov pre meranie, testovanie a prototypy, zvyšná časť ľudí bude pracovať vo výrobe. "Na získavanie zamestnancov využívame viacero paralelných projektov, veľmi úzko spolupracujeme s univerzitami v Bratislave, Žiline či Košiciach. Tiež sme zapojení do duálneho vzdelávania, pričom prostredníctvom neho by sme mali získať medzi 30 až 40 kvalifikovaných pracovníkov za rok. Snažíme sa tiež získavať ľudí z Bratislavy, Nemecka a ďalších krajín Európy," priblížil Mallener.



Do prvej fázy závodu podľa neho investovala spoločnosť Brose 50 miliónov eur. To isté platí aj pre druhú fázu, pričom polovica sumy pôjde na halu a polovica na techniku.



Firma sa snaží docieliť aj zlepšenie infraštruktúry v regióne, v pláne má pomoc i v sociálnej oblasti. Jej činnosť podporila aj vláda stimulmi. Do budúcna sa plánuje ešte rozšíriť, vybudovať chce aj tretiu fázu svojho závodu v Prievidzi.



Brose Prievidza, s.r.o., vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose International GmbH Coburg. Skupina Brose má zastúpenie v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Jej produkcia sa zameriava na výrobu mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov, viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických systémov pre dvere automobilov, zadné výklopné dvere a sedadlá. Zamestnáva takmer 25.000 pracovníkov.



Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Prievidza dosiahla podľa posledných dostupných údajov vo februári tohto roka 5,06%. Je dlhodobo najvyššou spomedzi všetkých okresov v Trenčianskom kraji.