Súčasťou expozície košikárstva v Lackovej je aj 120-ročný lodný kufor

Lacková 24. apríla (TASR) – Obec Lacková neďaleko Starej Ľubovne je síce malou dedinkou, môže sa však popýšiť vlastným múzeom košikárstva. Starosta obce Marek Gallík pre TASR uviedol, že múzeum v tamojšom kultúrnom dome založili s cieľom prezentovať toto tradičné remeslo, ktoré je dlhé roky súčasťou Lackovej.



„Naša obec je známa vďaka košikárstvu už dlhé generácie. Ľuďom a najmä mladým sme chceli ukázať šikovnosť a um našich dedov a predkov. Takým najvzácnejším artefaktom, ktorý tu máme, je lodný kufor z roku 1900, s ktorým naši predkovia odcestovali do Ameriky počas krízy. Je veľmi zachovalý a stále funkčný, čo svedčí o kvalitnej práci,“ ozrejmil Gallík. Nachádzajú sa tam však ďalšie desiatky ozdobných či úžitkových predmetov z prútia, ktoré kedysi ľudia bežne používali.



Expozíciu tamojšia samospráva otvorila v roku 2012 a jej súčasťou je aj každoročný festival košikárstva pod názvom Lackovský košík. Vždy prvú augustovú nedeľu v roku prezentujú nielen toto remeslo, ale aj tradície, spevy a kroje z Lackovej.



„Keď nám to financie dovolia, tak robíme aj kurzy košikárstva pre školy, dôchodcov, ale aj pre návštevníkov, ktorí k nám zavítajú. Nepoužívame pri tom tradičné prútie, keďže vŕbový prútik dieťa neohne, potrebuje na to istú zručnosť. V súčasnosti sa používa prírodný materiál, volá sa pedig a je to čínska liana,“ doplnil starosta. Upozornil tiež, že je v dnešnej dobe je problém nájsť tradičné prútie z vŕby. V Lackovej používali košikári najmä prúty z divo rastúcej vŕby, ktoré boli väčšinou v okolí brehov riek a potokov. „Keďže situácia je taká, že vŕba nie je pravidelne vyrezávaná, tak my nemáme materiál na výrobu košíkov,“ dodáva Gallík.



Obec Lacková má momentálne asi 160 obyvateľov a pôsobí tu päť aktívnych košikárov. Okrem tohto remesla je dedinka v okolí známa svojou kalváriou či studničkou, ktorá je súčasťou Cesty minerálnych prameňov.