Súčasťou ponuky podujatí Bojníc bude kračún a svetlonos

Bojnice 3. novembra (TASR) - Tradičný Bojnický kračún či tohtoročná novinka v podobe Festivalu magických tekvíc budú súčasťou ponuky podujatí a aktivít Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región horná Nitra - Bojnice (OOCR RHNB) na budúci rok. Akciami sa bude opäť snažiť prilákať do regiónu viac turistov, ktorí tam zostanú nielen na jeden deň.



Tento rok začala OOCR s bližšou spoluprácou s Kultúrnym centrom Bojnice, ktoré sa rovnako podieľa na organizácii viacerých podujatí v meste. "Práve tento rok ukázal, že spolupráca má zmysel, ako sme si ju nastavili aj v meste Bojnice, a budúci rok chceme v tom pokračovať. Koncepcia je jasná, v regióne potrebujeme viacdňových turistov. Čiže ponúknuť taký program, že jednodňoví turisti sa rozhodnú u nás zostať dlhšie. Vtedy to má zmysel aj ekonomicky, aby aj región, aj mesto mali viac financií z turizmu," skonštatoval výkonný predseda OOCR RHNB Emil Medera.



Hornonitrianska OOCR má podľa neho v pláne pokračovať v nosných akciách, ktoré sa uskutočnili aj tento rok, rovnako so silnou spoluprácou s Kultúrnym centrom Bojnice, ale aj v rámci OOCR a s členmi v regióne a mestom Bojnice. "Chceme robiť akcie každý mesiac od jari do jesene, pôjde vždy o jednu silnú nosnú akciu. Rozmýšľame začať už na Veľkú noc, niečo pripraviť na veľkonočný víkend, čo už aj na Slovensku je určitou turistickou záležitosťou, keď si ľudia robia malú dovolenku. V máji chceme robiť Máj - mesiac lásky na námestí v Bojniciach, v júni nadviažeme na Rozprávkový zámok, v lete chceme robiť štvrtý ročník výstavy sôch, ktorá sa nám osvedčila. Do jesene chceme prechádzať festivalom tekvíc a končiť chceme šiestym ročníkom Bojnického kračúna," priblížil.



Medera zhodnotil tohtoročnú turistickú sezónu v Bojniciach ako primerane dobrú, čomu pomohlo aj veľmi pekné počasie počas leta. Odozvy na akcie boli podľa neho veľmi pozitívne. "Chceli sme robiť aj akcie podvečer, čo znamená, že turisti si povedia, že ostaňme aj dlhšie, alebo, povedzme, prespime v meste alebo regióne. Nie každé podujatie sa dá robiť zadarmo, to nám je jasné. Zase chceme robiť aj určité iné podujatia, v tom zabralo aj naše kultúrne centrum, ktoré robilo podujatia na námestí, večerné koncerty zadarmo, čo malo obrovský úspech v lete," dodal.