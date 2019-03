Suché počasie znížilo hladinu vody v nádrži Ružín

Nízky stav hladiny sa podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku aktuálne využíva na čistenie obnažených brehov.

Margecany 6. marca (TASR) – Vo vodnej nádrži Ružín je aktuálne nízka hladina vody. V stredu ráno bola na úrovni 315,83 metra nad morom, čím v tomto období dosahuje 71 percent svojho celkového objemu.



"Spôsobené je to dlhodobými mesiacmi bez zrážok v povodí Hnilca a Hornádu, ktoré nevyhnutne ovplyvňujú celkový prítok do nádrže, a, samozrejme, i nízkymi snehovými zásobami v zimnom období v uvedených povodiach," uviedol to pre TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Nízky stav hladiny sa podľa neho aktuálne využíva na čistenie obnažených brehov. "Viaceré akcie sa už uskutočnili, respektíve sa pripravujú v rôznych lokalitách a sú organizované obcami, občianskymi združeniami, rybármi a podobne za spolupráce nášho podniku," dodal Bocák.



Minimálna prevádzková hladina vodnej nádrže ležiacej pod obcou Margecany (okres Gelnica) je 298 metrov nad morom. Najnižší stav vodnej hladiny na Ružíne zaznamenali 23. marca 1987, keď bola na úrovni 304,08 metra nad morom.