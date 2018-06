Šofér auta, v ktorom po streľbe polície zomrel muž, dostal 78 mesiacov

Mladíka uznal súd vinným zo zločinu útoku na verejného činiteľa a pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Žiar nad Hronom 27. júna (TASR) - Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní šiestich rokov a šiestich mesiacov s miestom výkonu trestu s minimálnym stupňom stráženia odsúdil v stredu sudca Okresného súdu v Žiari nad Hronom Michala J. z obce Machulince v okrese Zlaté Moravce.



Mladíka uznal vinným zo zločinu útoku na verejného činiteľa a pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obhajca sa po vynesení rozsudku odvolal.



Michal J. ako šofér auta, v ktorom boli ďalšie tri osoby, unikal v júni 2017 po ceste medzi obcami Orovnica a Hronský Beňadik v okrese Žarnovica polícii po tom, ako sa ho snažila skontrolovať.



Policajti pri naháňačke použili služobnú zbraň, pričom strela preletela cez sedadlo, kde sedel 17-ročný spolujazdec Tomáš, ktorý zraneniu podľahol.



Rozsudok sudca vyniesol po tom, ako boli prečítané listinné dôkazy, vyjadrenia znalcov, prítomní sa oboznámili aj s dostupným videomateriálom a odzneli záverečné reči prokuratúry a obhajcu.



Ako sudca v zdôvodnení rozsudku uviedol, stotožnil sa s návrhom prokuratúry, pričom na výšku trestu malo najväčší vplyv to, že Michal J. už bol v decembri 2016 odsúdený za rovnaký trestný čin súdom v Nitre, a to s dvojročnou podmienkou.



Podľa sudcu obvinený použil násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa a čin spáchal závažnejším spôsobom konania so zbraňou (auto). Sudca mu zároveň uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo akéhokoľvek druhu na obdobie šiestich rokov.



Ako po skončení pojednávania uviedol obhajca obžalovaného Eugen Cimmermann, nespokojní sú s časťou rozsudku, kde jeho klient bol uznaný ako vinný za útok na verejného činiteľa. Sám Michal J. vyjadril na záver pojednávania ľútosť nad smrťou spolujazdca a poprel, že by autom úmyselne útočil na policajtov.