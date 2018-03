Súd potvrdil trest pre vodiča autobusu, v ktorom zomreli 4 gymnazistky

Trnava 20. marca (TASR) – Odvolací Krajský súd (KS) v Trnave potvrdil v utorok šesťročný trest odňatia slobody pre šoféra autobusu, pri havárii ktorého v júni 2014 zomreli štyri študentky trnavského športového gymnázia. Pojednávanie sa konalo bez prítomnosti obžalovaného Milana H., ktorý o to požiadal.Rozsudok vo veci vyniesol Okresný súd (OS) v Trnave v decembri 2016, obžalovaný i poškodení sa voči nemu odvolali. Na utorkovom verejnom zasadnutí predsedníčka senátu KS uviedla, že prvostupňový súd vyhodnotil všetok dôkazový materiál správne, ako príčinu nehody určil nepozornosť vodiča. KS sa však nestotožnil s príčinou nepozornosti, ktorú určil OS ako zapozeranie sa do obrazovky televízora alebo mikrospánok. Nakoľko Milan H. viedol bezúhonný život, mohli byť pri určení trestu zohľadnené poľahčujúce okolnosti. Milan H. bude trest odpykávať v zariadení s minimálnym stupňom stráženia a zároveň má zákaz viesť motorové vozidlo na sedem rokov.Poškodení sú so svojimi nárokmi odkázaní na civilné súdne pojednávanie. Vodič pracoval v dopravnej firmy MH Trans Cífer, ktorá je zodpovedná za škodu spôsobenú jej zamestnancom.Tragická nehoda sa stala na úseku diaľnice D1 v smere z Piešťan na Trnavu. V autobuse sa vracali žiaci zo školského výletu na Orave. Vozidlo zišlo z cesty a v priekope sa prevrátilo. Na mieste boli mŕtve štyri dievčatá, ktoré sedeli na zadných sedadlách. Príčinou ich smrti bolo privalenie vozidlom a následné udusenie. Zranenia utrpeli takmer všetci pasažieri, tri osoby majú trvalé následky. Žiadny z pasažierov nebol počas jazdy v autobuse pripútaný, znalci vyhodnotili dvanásť bezpečnostných pásov vo vozidle ako nefunkčných. Na dopad kolízie to ale nemalo vplyv.