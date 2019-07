Súd rozhodol, že firma Tatra Agrolev nesmie hnojiť na pozemkoch Levoče

Prípad súvisí so zápachom, ktorý Levočanov i návštevníkov mesta trápi už od minulého roka.

Levoča 16. júla (TASR) – Levočská firma Tatra Agrolev s.r.o. nesmie hnojiť na pozemkoch mesta Levoča. Rozhodol o tom Okresný súd v Spišskej Novej Vsi a zároveň nariadil neodkladné opatrenie. Uznesenie zo súdu zverejnila levočská radnica na svojej webovej stránke. Prípad súvisí so zápachom, ktorý Levočanov i návštevníkov mesta trápi už od minulého roka.



V uznesení súdu sa okrem iného uvádza, že spoločnosť nesmie aplikovať na pozemky vo výmere takmer 42.000 metrov štvorcových, ktorých vlastníkom je samospráva, akékoľvek látky. Prevádzkovateľ mal podľa súdu na parcely v okolí Levoče aplikovať ešte minulý rok a najmä v tomto roku látky, ktoré spôsobovali zápach. Levočania boli so situáciou natoľko nespokojní, že spísali petíciu a vyšli do ulíc protestovať. Mnohí z obyvateľov pociťovali nevoľnosť a bolesti hlavy, čo pripisovali práve zápachu. Ten znepríjemňoval aj pobyt návštevníkom historického mesta Levoča.



Podľa súdu je nesporné, že žalovaný, teda spoločnosť Tatra Agrolev, aplikovala hnojovicu na poľnohospodársku pôdu, s podozrením na jej zmiešanie s inými neznámymi a potenciálne nebezpečnými látkami. Následkom toho malo dôjsť k znečisteniu ovzdušia a životného prostredia v meste. „V súčasnosti je vedené aj trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu ohrozenia a poškodzovania životného prostredia a prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi aplikáciou potenciálne nebezpečných látok na predmetné pozemky,“ uvádza sa ďalej v uznesení súdu.



Proti rozhodnutiu o neodkladnom opatrení je možné podať odvolanie do 15 dní.