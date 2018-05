Súd v Prešove potvrdil R. Kobulnickému 15 rokov za vraždu mladej Mišky

Predsedníčka senátu pri vynesení rozsudku konkretizovala, že obžalovaný obeti vybil štyri zuby, škrtil ju päť až sedem minút a zlomil jej v krku jazylku.

Prešov 24. mája (TASR) – Senát Krajského súdu v Prešove na štvrtkovom hlavnom pojednávaní zamietol odvolanie obžalovaného Róberta Kobulnického proti rozsudku Okresného súdu v Prešove a potvrdil mu 15-ročný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný čin vraždy 20-ročnej Mišky z Kechneca. Rozsudok považoval za primeraný a zákonný. Ani jedna zo zainteresovaných strán nežiadala ďalšie dokazovanie. Rozsudok jeho vyhlásením nadobudol právoplatnosť.



Obžalovaný sa odvolal po vyhlásení prvostupňového rozsudku iba proti výroku o treste, žiadal jeho zníženie pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby. Vinu na vražde 20-ročnej Mišky priznal až pod ťarchou dôkazov. Obhajca vo štvrtok pred senátom odvolacieho súdu povedal, že jeho klient konal vo veľkej miere na základe správania sa obete, ktorá ho k agresívnemu konaniu vyprovokovala. Nemal v úmysle jej poškodiť. Kobulnický prehlásil, že ľutuje, čo vykonal a ospravedlňuje sa všetkým pozostalým. Zníženie trestu žiada preto, že po odpykaní trestu sa chce riadne zamestnať, prípadne si založiť aj rodinu.



Podľa vyjadrenia prokurátorky z dokazovania nevyplýva žiadna mimoriadna okolnosť, ktorá by dávala dôvod na zníženie trestu pod hranicu trestnej sadzby. Výšku trestu považuje za primeranú. "Na základe konania obžalovaného prišla o život mladá, ani nie 20-ročná žena, jej smrť sa nedá zvrátiť," povedala.



Predsedníčka senátu pri vynesení rozsudku konkretizovala, že obžalovaný svojej obeti vybil štyri zuby, škrtil ju päť až sedem minút a zlomil jej v krku jazylku. Obeť bola v takom stupni opitosti, že sa nedokázala brániť. Páchateľ mal iba mierne vypité, bol od nej o viac ako desať rokov starší a mal tým aj viac životných skúseností. "Krajský súd považuje 15 rokov za mierny trest, ale nemôže ho zvýšiť. Mierny hlavne v tom, že bol zaradený do výkonu trestu so stredným stupňom stráženia," doplnila sudkyňa.



Na pojednávaní sa zúčastnili aj rodičia nebohej. Otec prehlásil, že podľa nich trest nie je dostačujúci. Dcéra mala ťažký stupeň opitosti a nevedela, čo sa deje. Mala záujem iba ísť odtiaľ preč.



K vražde došlo 28. februára 2017 v čase medzi 2. a 6. h v dome v Abramovciach v okrese Prešov, kde žil obžalovaný. Dievčina sa s ním a ešte jedným mužom náhodne zoznámila v obchodnom dome v Prešove a išli sa zabaviť. Neskôr ostali v dome sami. Po spoločnom popíjaní a sexe ju obžalovaný zbil a zahrdúsil. Nahé telo nebohej odvliekol do susednej kôlne a zamaskoval ho drevenou doskou. Viac ako dva mesiace bola mladá žena považovaná za nezvestnú. Jej mŕtvolu v rozklade našiel náhodne sused, ktorý hľadal v okolí drevo.



Obžalovaný je rozvedený, bol už raz odsúdený za neplatenie výživného. Pracoval ako výčapník v Prešove. Podľa sexuologičky netrpí duševnou poruchou ani sexuálnou deviáciou. Vo vyšetrovacej väzbe si odsedel približne rok.