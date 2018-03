Sudcu z Trebišova odsúdili za prijímanie úplatkov na šesť rokov

Zároveň mu Najvyšší súd SR udelil peňažný trest vo výške 3000 eur. Pokiaľ by nezaplatil, tak by si odsedel ešte o tri mesiace navyše. Rozsudok je právoplatný.

Bratislava 21. marca (TASR) - Sudcu Okresného súdu (OS) v Trebišove Milana Jurka odsúdil v stredu Najvyšší súd SR (NS SR) za zločin prijímania úplatku a za prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa na šesť rokov odňatia slobody. Trest by si mal sudca odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.



Zároveň mu NS SR udelil peňažný trest vo výške 3000 eur. Pokiaľ by nezaplatil, tak by si odsedel ešte o tri mesiace navyše. Rozsudok je právoplatný. "Sudca urobil hanbu celému sudcovskému stavu. Trest je primeraný," uviedol okrem iného predseda senátu NS SR.



Najvyšší súd tak potvrdil z väčšej časti minuloročný verdikt Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS). Zároveň senát zamietol odvolanie sudcu Jurka a ďalších štyroch obžalovaných v kauze. Zamietol aj odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Ani jeden z obžalovaných sa na verejnom zasadnutí na NS SR v stredu nezúčastnil, keď dali svojim obhajcom súhlas na konanie v neprítomnosti.



Pôvodne Jurka ŠTS v Pezinku koncom júna minulého roku odsúdil na spomínaný trest vo výške šiestich rokov za zločin prijímania úplatku. V kauze figurovali aj ďalšie štyri osoby, ktoré prokurátor ÚŠP obžaloval z podplácania. Súd odsúdil Istvána Lukáča na dva roky väzenia s podmienečným odkladom na štyri roky, Atillu Bohácsa na peňažný trest 5000 eur, Ondreja Tkáča na trest odňatia slobody 30 mesiacov a Miroslava Maka spod obžaloby oslobodil.



Prokurátor obžaloval sudcu z troch skutkov, ktoré sa mali stať v roku 2013. V prvom prípade mal obžalovaný sudca podľa prokuratúry od ďalšieho obžalovaného prijať loveckú dýku v hodnote 16.000 českých korún (632 eur) za schválenie dohody o vine a treste a prednostné vybavenie dokladov týkajúcich sa amnestie. S dýkou sa sudca chválil svojim známym.



V druhom prípade mal za bližšie nešpecifikovanú odmenu uprednostniť peňažný trest pred iným druhom trestu. Pri treťom skutku si mal podľa obžaloby nechať sľúbiť úplatok vo výške 1500 eur za uloženie miernejšieho trestu. Rozsudok ŠTS nebol právoplatný, keďže sa všetky procesné strany odvolali.