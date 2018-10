Obvineného z pokusu o vraždu jeho babky vzali do väzby

Obvinený proti rozhodnutiu súdu nepodal sťažnosť.

Košice 10. októbra (TASR) – Okresný súd Košice II vzal do väzby Jána H., obvineného v kauze pokusu o vraždu 74-ročnej ženy v obci Lúčky v okrese Michalovce. Obvinený proti rozhodnutiu súdu nepodal sťažnosť, informoval hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko.



Ján H. zo Sobraniec je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Dňa 6. októbra po polnoci mal pýtať od svojej babky peniaze, a keď mu ich odmietla dať, fyzicky ju mal napadnúť. "Niekoľkokrát ju udrel do hlavy, a keď spadla na zem, kopal ju do hlavy a následne v úmysle usmrtiť ju pustil plyn z propán-butánovej fľaše. Spod vankúša odcudzil hotovosť v sume 240 eur. Útokom voči svojej babke zapríčinil závažné poranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie viac ako 42 dní," uviedol Filičko.



Návrh na vzatie do väzby prokurátor odôvodnil obavou, že obvinený v hrozbe pred vysokým trestom ujde, alebo sa bude skrývať, a tiež obavou, že na slobode by sa opätovne mohol dopúšťať násilných skutkov. Súd sa s dôvodmi väzby stotožnil.



V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.