BEZ MILOSTI: Vrah dvoch ľudí z Dunajskej Stredy dostal doživotie

Trnava 15. januára (TASR) – Okresný súd v Trnave odsúdil v pondelok na doživotný trest 35-ročného Ladislava M. z Dunajskej Stredy, ktorý v roku 2015 zabil 55-ročnú Máriu a o niekoľko mesiacov neskôr aj 63-ročného Františka z rovnakého mesta.



Mŕtvolu muža našli u páchateľa v byte v decembri 2015, kam ju predtým doniesol zabalenú do potravinovej fólie a nechal ležať s úmyslom spáliť. Františka zavraždil bodnými ranami do hlavy, krku a rúk, dôvodom mal byť majetok nebohého. Ladislav M. bol v tom istom roku podozrivý aj zo zabitia invalidnej dôchodkyne Márie, ktorú našli v jej byte s rozbitou hlavou a ranami v krku. Vtedy ho zadržali, ale prokurátor ho prepustil na slobodu, nakoľko neboli podľa neho nazhromaždené dôkazy dostatočné.



„Súd vyhlásil rozsudok a uznal obžalovaného Ladislava M. za vinného z dvoch obzvlášť závažných zločinov vraždy a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody na doživotie so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný podal odvolanie,“ informovala TASR hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.