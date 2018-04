Súťaž mladých záchranárov má medzi deťmi popularizovať civilnú ochranu

Podľa slov prednostu OÚ Csabu Csíziho má súťaž dlhú tradíciu a tohto roku zorganizovali už jej 21. ročník.

Kráľ 26. apríla (TASR) – Popularizácia civilnej ochrany (CO) je hlavným cieľom súťaže mladých záchranárov, ktorej okresné kolo za Rimavskosobotský okres sa vo štvrtok konalo v obci Kráľ. Zúčastnilo sa na ňom 21 tímov z 15 škôl, čo je v histórii okresu doteraz najvyšší počet.



Súťažné družstvá boli v tomto zápolení zložené z dvoch dievčat a dvoch chlapcov a čakalo ich celkovo šesť disciplín. "Absolvovali streľbu zo vzduchovky, vedomostné testy, zdravotnú prípravu, orientáciu v teréne, nasadzovanie masky a hasenie malého požiaru," vymenoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu (OÚ) Rimavská Sobota Karol Anger.



"Branné cvičenia boli v minulosti súčasťou učebných osnov a dnes na základných školách (ZŠ) veľmi chýbajú. Táto súťaž je preto akousi malou náplasťou na toto prázdne miesto," dodal Anger s tým, že ďalším rozmerom je motivácia detí k pohybovým a vedomostným činnostiam. "Dokonca niektorí súťažiaci, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili v minulých rokoch, sa stali profesionálnymi hasičmi alebo záchranármi," podotkol.







Podľa slov prednostu OÚ Csabu Csíziho má súťaž dlhú tradíciu a tohto roku zorganizovali už jej 21. ročník. "Snažíme sa vybrať také lokality, aby sa žiaci dostali do každého kúta okresu. Máme už aj teraz viacero ponúk od jednotlivých starostov z nášho okresu, aby mohli byť v budúcnosti oni usporiadateľmi tohto podujatia," priblížil Csízi, podľa ktorého práve obecné samosprávy tvoria približne polovicu zo zhruba 20 sponzorov podujatia.



Súťaž mladých záchranárov organizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom sekcie krízového riadenia. V rámci Rimavskosobotského okresu obsadili tohto roku tretie a druhé miesto tímy zo ZŠ na Klokočovej ulici v Hnúšti, na prvom mieste sa umiestnil tím z Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti. Všetky tri tímy postupujú do krajského kola.