Pri príležitosti osláv sv. Floriána ocenili v Revúcej viacero hasičov

Revúca 5. mája (TASR) - Medailami I., II. a III. stupňa či písomnými pochvalami ocenili v piatok (4.5.) hasičov Banskobystrického kraja za dlhoročný príkladný výkon služby. Slávnostné oceňovanie v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej sa uskutočnilo pri príležitosti osláv sv. Floriána, patróna hasičov.



"Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) I. stupňa si prevzal nadporučík Zoltán Ujpál, hasič záchranár špecialista Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Revúcej," informoval banskobystrický hovorca hasičov Erik Piater.



Medailu II. stupňa si prevzali Renátus Babiak z OR HaZZ vo Zvolene, Ingrid Urdová z OR HaZZ vo Veľkom Krtíši, Vladimír Šelemba z OR HaZZ v Rimavskej Sobote, Jaroslav Siman z OR HaZZ v Revúcej, Ladislav Deák z OR HaZZ v Rimavskej Sobote, Štefan Kuzma z OR HaZZ vo Zvolene, Róbert Haring a Miroslav Rozenberg z OR HaZZ v Žiari nad Hronom.



Medailu III. stupňa udelili Dušanovi Srokovi z OR HaZZ v Rimavskej Sobote, Miroslavovi Macovemu, Marekovi Simanovi, Petrovi Olšiakovi, Jánovi Valentínymu a Marianovi Machavovi z OR HaZZ v Lučenci, Marekovi Koštialovi z OR HaZZ v Brezne, Františkovi Páleníkovi z OR HaZZ v Žiari nad Hronom, Jánovi Andrássymu a Petrovi Rusnákovi z OR HaZZ v Revúcej.



"Taktiež pri tejto príležitosti udelil riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici plukovník Dušan Sľúka šiestim príslušníkom písomné pochvaly za príkladný výkon služby," dodal Piater.