Svadobné dni v Nitre predstavia najnovšie trendy svadobného dizajnu

Nitra 14. januára (TASR) – Najnovšie trendy svadobného dizajnu na rok 2018 predstaví výstava Svadobné dni a Beauté v Nitre. Výstava sa uskutoční v agrokomplexe Národné výstavisko, š. p., od 19. do 20. januára tohto roka. Návrhári, cukrári i aranžéri sa zamerajú predovšetkým na tohtoročnú nosnú tému výstavy, ktorou je Folk nevesta, informoval hovorca výstaviska Martin Lužbeťák.



Súčasťou výstavy bude množstvo sprievodných akcií a súťaží. V znamení folkových tradícií sa bude niesť súťaž Naj nevesta. Úlohou súťažiacich bude vystihnúť prvky na základe názvu témy, ktoré zakomponujú do svojich modelov, a tým ponúknu vlastnú víziu dokonalej nevesty. Svoje kadernícke a vizážistické umenie predstaví viacero súťažných tímov. Cukrári, podobne ako minulý rok, predvedú na pódiu svoju zručnosť, fantáziu a predovšetkým lásku k remeslu v prezentácii, ktorá bude mať názov Svadobná torta od skutočných majstrov.



Svoju tvorbu budú na nitrianskom výstavisku prezentovať módni návrhári Lucia Hummer, Daniela Abelovská či Monika Laceková. Ozdoby do vlasov predvedie návrhárka Petra Pršová a Magaela. O hudobné spestrenie sa postará svadobný pianista Peter Zbranek a Veľkoblahovský citarový súbor. Návštevníci budú môcť vidieť aj vlasovú show J Bewerly Hills. Floristi predvedú svoje umenie v súťaži Svadobný šperk roka. Lákadlom pre návštevníkov bude vlasová show kaderníckeho majstra Alexandra Sokolova.



Novinky zo svadobnej oblasti si minulý rok prišlo na výstavisko v Nitre pozrieť viac ako 5200 návštevníkov. Rovnako ako vlani aj tohtoročná výstava predstaví množstvo rôznych druhov svadobnej výzdoby, svadobných klenotov, oznámení, kvetov a šiat či svadobnej gastronómie.