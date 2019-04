Svetový deň umenia si v Lučenci pripomenú pri tvorbe mladých umelcov

Na podujatí, ktoré sa uskutoční popoludní od 14.00 do 17.00 h, sa predstavia súčasní mladí umelci z Novohradu.

Lučenec 14. apríla (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci sa v nedeľu rozhodlo pripojiť k organizáciám, ktoré si pripomínajú 15. apríl, deň narodenia Leonarda da Vinciho, ako Svetový deň umenia. Na podujatí, ktoré sa uskutoční popoludní od 14.00 do 17.00 h, sa predstavia súčasní mladí umelci z Novohradu. TASR o tom informovalo NMG.



"Prostredníctvom svojho rozprávania a konkrétnych diel nás mladí umelci zavedú do zákulisia vzniku výtvarných diel a rôznych sfér výtvarného umenia, napríklad maľby, keramiky, umeleckého kováčstva, street artu, sieťotlače, a to za zvuku pohodovej hudby," píše sa v správe NMG. Zároveň budú mať návštevníci možnosť sami sa na chvíľku stať výtvarníkmi a spoluautormi diel, ktoré tam v rámci podujatia budú vznikať.



Sprístupnené budú tiež aktuálne výstavy Spoločne a Paličkovaná čipka z Hontu. V priestoroch výstavy Spoločne sa uskutoční aj komentovaná prehliadka, v rámci ktorej sa návštevníci dozvedia viac o jednotlivých technikách, ktorými pracovali manželia Antalovci.



V prípade priaznivého počasia sa bude podujatie konať v priestoroch záhrady NMG. Návštevníci budú mať možnosť priniesť si so sebou jedlo a priestory záhrady využiť ako miesto na nedeľný piknik.