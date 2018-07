Svidnícka nemocnica dostala pre novorodencov monitory dychu

Mamičky si monitory dychu môžu zo svidníckej nemocnice aj požičať domov.

Svidník 24. júla (TASR) - Novorodenecké oddelenie nemocnice Svet zdravia Svidník dostalo v utorok od Nadácie Križovatka päť monitorov dychu pre novorodencov. Tie kontrolujú dýchanie dieťaťa a varujú v prípade jeho ohrozenia. Nadácia chce takto pomôcť predchádzať syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Mamičky si monitory dychu môžu zo svidníckej nemocnice aj požičať domov.



"Monitory dychu kontrolujú dýchanie novorodenca a ak nastane jeho náhla zástava, okamžite na to upozornia svetelným a zvukovým signálom. Pomáhajú nám najmä pri predčasne narodených deťoch, deťoch s malou pôrodnou hmotnosťou či zdravotnými problémami, kde vďaka nim dokážeme skôr odhaliť problém s dýchaním," vysvetľuje riaditeľ nemocnice Svet zdravia Svidník Slavko Rodák.



Nadácia Križovatka sa snaží monitormi Babysense vybaviť všetky pôrodnícke oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku. Riaditeľka nadácie Táňa Tomasch vysvetľuje, že monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS.



"Nepravidelné dýchanie, alebo dokonca zástava dychu môže u dieťaťa nastať počas prvého roku života. V niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so SIDS, diagnózou, ktorú lekári stanovia, žiaľ, až po smrti dieťaťa," podotýka Tomasch s tým, že SIDS spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku, a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.



Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne ide o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Medzi hlavné rizikové faktory patrí fajčenie matky i nižšia pôrodná hmotnosť dieťaťa. "Aj akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor, napríklad prikrývky alebo hračky cez tvár bábätka, prehriatie dieťaťa či prekážky v dýchacích cestách. Tiež každé oslabenie detského organizmu - infekčné choroby, horúčky či zvracanie - a najmä choroby dýchacích ciest zvyšujú riziko SIDS," vysvetľuje Tomasch.



Monitory dychu Babysense sú podľa Tomasch jediným výrobkom na svete registrovaným ako zdravotnícka pomôcka a spĺňajú najnáročnejšie klinické skúšky zdravotníckych výrobkov. V projekte Mamička, dýcham bolo novorodeneckému oddeleniu svidníckej nemocnice do dnešného dňa darovaných celkovo 11 monitorov dychu.