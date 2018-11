Svidnícka nemocnica vyhrala hlavnú cenu za projekt, šetrí energiu

V sieti nemocníc Svet zdravia sa podľa hovorkyne Jany Fedákovej EPC (Energy Performance Contracting) projektom, teda takým, ktoré šetria energiu, začali venovať už v roku 2014.

Svidník 2. novembra (TASR) - Nemocnica Svet zdravia Svidník vymenila zastaranú parnú kotolňu za novú a spotrebu plynu tak dokázala znížiť až o polovicu. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) ju preto ocenila prvým miestom v kategórii súkromný sektor v súťaži Efektia 2018. Nemocnica si však zároveň odniesla aj hlavnú cenu za celkovo najlepší projekt.



"Vo svidníckej nemocnici bol najstratovejší zastaraný centrálny parný systém zásobovania teplom, ktorý mal nedostatočnú reguláciu. Rozhodli sme sa ho preto odstaviť a vybudovať kotolňu s plynovými kondenzačnými kotlami. Popri tom sme zrekonštruovali rozvody, vymenili ventily a podobne. Vďaka investícii sme v nemocnici znížili spotrebu plynu približne o polovicu," vysvetlila manažérka prevádzky siete nemocníc Andrea Čarabová.



Systém automaticky v závislosti od počasia a využívania priestorov reguluje výrobu tepla pre vykurovanie a teplú vodu, čo je síce bežný štandard v bytových domoch, ale v nemocniciach sa zavádzal prvý raz.



"Do súťaže sme prihlásili Svidník, kde dosahujeme nielen garantovanú úsporu, ale aj úsporu nad rámec hodnoty garantovanej úspory. Návratnosť investície sa tak z plánovaných piatich rokov znížila na štyri," doplnila Čarabová.



"Dnes máme absolútnu kontrolu nad teplotou v priestore, takže nemôže nastať situácia, že by bolo pacientom v izbe príliš zima alebo by bola miestnosť prehriata. Systém teplotu dokonale reguluje podľa povahy priestoru a zohľadňuje pritom aj jeho technický stav. Dokáže tak nastaviť presne takú teplotu, aká je pre danú miestnosť potrebná," povedal riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko Rodák.



Nemocnica po zavedení nového systému v roku 2016 usporila vyše 192.000 eur, v roku 2017 zase viac než 173.000 eur. Klesla aj spotreba pitnej vody, a to o vyše 2500 kubických metrov za rok a znížili sa tiež emisie oxidu uhličitého.



Podľa Rodáka časť usporených finančných prostriedkov nemocnica plánuje investovať do modernizácie priestorov a zdravotníckej techniky.



V najbližšom období sieť plánuje zapojiť do projektu aj ďalšie nemocnice. Momentálne prebieha výberové konanie na poskytovateľov EPC projektov pre nemocnice Svet zdravia v Humennom, Rimavskej Sobote a Galante.



APES tento rok zorganizovala už druhý ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti. Ide o investície do nových technológií a modernizácie budov, ktoré významne znižujú platby za energie. Ceny Efektia 2018 odovzdával minister hospodárstva Peter Žiga. Do súťaže sa tento rok prihlásila dvadsiatka projektov realizovaných predovšetkým v posledných dvoch rokoch v celkovej investičnej hodnote štyri milióny eur.