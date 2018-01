Svidnícka pôrodnica nekončí, na udržanie potrebuje aspoň 500 pôrodov

Minister Drucker si uvedomuje problémy svidníckej nemocnice s nedostatkom atestovaných lekárov a víta snahu vedenia hľadať riešenia.

Svidník/Bratislava 23. januára (TASR) - Nemocnica Svet zdravia Svidník bude aj po 1. februári pokračovať v poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Toto dočasné rozhodnutie je výsledkom utorkového rokovania jej vedenia a zriaďovateľa s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom (nominant Smeru-SD), vedením Prešovského samosprávneho kraja a predstaviteľmi miestnej samosprávy.



Dlhodobé zachovanie plne funkčného gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia svidníckej nemocnice si však vyžaduje splnenie dvoch zásadných predpokladov, uviedol hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ. Podmienkou je, že počet pôrodov v nemocnici dosiahne minimálnu hranicu 500 pôrodov ročne. Je to kritérium, ktoré je zásadné pre bezpečnosť pacienta a kvalitu zdravotnej starostlivosti.



"V tejto súvislosti vnímame, že verejnosť vyslala jasný signál na záchranu pôrodnice. Teraz očakávame, že tento signál bude pretavený do jednoznačnej preferencie svidníckeho pracoviska zo strany všetkých obyvateľov regiónu. V spolupráci so samosprávou sme pripravení rokovať s regionálnymi gynekologickými ambulanciami, aby sme minimalizovali odchody rodičiek do iných regiónov. Kritérium o počte pôrodov bude priebežne vyhodnocované," uvádza sa v písomnom stanovisku.



Minister Drucker si uvedomuje problémy svidníckej nemocnice s nedostatkom atestovaných lekárov a víta snahu vedenia hľadať riešenia. "Rovnako vnímam, že počet pôrodov je aktuálne relatívne nízky, v rámci regiónu však existuje významný potenciál na rast ich počtu. Je úlohou predovšetkým vedenia nemocnice, aby sa uchádzalo o dôveru rodičiek, na druhej strane je aj na obyvateľoch mesta Svidník a regiónu, aby pôrodnicu viac využívali," povedal.



O zaradení svidníckej nemocnice do siete urgentných príjmov prvej kategórie budú rokovania s ministerstvom pokračovať naďalej, pretože potvrdenie strategickej regionálnej funkcie nemocnice je zásadné aj pre počet pôrodov, chirurgické a ostatné akútne výkony. Priznanie tohto štatútu by vytvorilo pre prevádzku nemocnice ďaleko lepšie predpoklady. Zvýšili by sa aj možnosti zabezpečenia odborného personálu v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre bezpečné a kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.



„Spolu s ministerstvom zdravotníctva a s vedením samosprávneho kraja sme dospeli k zhode, že dnešné rozhodnutie o zachovaní gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia svidníckej nemocnice bude opätovne vyhodnotené do konca tohto roka. Ak by sa svidnícka nemocnica stala súčasťou urgentnej siete prvej kategórie a potvrdí sa, že svidnícky región má potenciál na minimálne 500 pôrodov ročne, oddelenie bude mať predpoklad na bezpečné a udržateľné fungovanie do budúcnosti. Ak nie, budeme nútení pristúpiť k pôvodnému zámeru,“ zdôraznil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia.