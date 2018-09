Svidníckej nemocnici chýbajú najmä gynekológovia a chirurgovia

Svidnícka nemocnica má v súčasnosti 324 zamestnancov, z ktorých je približne 60 lekárov.

Svidník 27. septembra (TASR) – Situácia na oddeleniach v Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku, pokiaľ ide o počet lekárov, je podľa jej riaditeľa Slavka Rodáka stabilizovaná. Majú však nedostatok špecialistov najmä z odboru gynekológia a chirurgia.



"Snažíme sa o to, aby sme týchto lekárov získali. Veľký posun bude v tom, keď dôjde k rozhodnutiu o zaradení nemocnice do siete urgentných príjmov. Centrála alebo holding robí kroky, pokiaľ ide o študentov. Ako manažér nemocnice na základe odporúčaní a osobnej skúsenosti oslovujem priamo lekárov, s ktorými mám osobné stretnutia a hľadáme cestu, aby sme začali spoluprácu. Bol som už na jednej ceste v zahraničí," uviedol pre TASR Rodák.



Lekári podľa jeho slov potrebujú vidieť, že ide o dlhodobú spoluprácu. "Druhá vec je, že musia mať ambíciu niečo dokázať a ísť do malého regiónu, kde ťarcha na jedného lekára v službe je oveľa väčšia ako vo veľkej nemocnici," vysvetlil Rodák. Tomu, aby menšie nemocnice na okraji Slovenska neboli pre lekárov zo zahraničia len prestupnou stanicou, sa podľa jeho slov stopercentne zabrániť nedá.



"Po prijatí zahraničných lekárov im ponúkame aj ostatné služby ako napríklad učiteľku slovenského jazyka, snažíme sa im pomôcť s ubytovaním a motivujeme ich aj finančne. Preto veríme, že v regióne, do ktorého prišli ako prvého pri vstupe na Slovensko, zotrvajú dlhšie," dodal Rodák.



