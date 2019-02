Svidník chce zapojiť verejnosť do rozhodovania o veciach verejných

Mesto sa do projektu zapojilo pred viac ako rokom.

Svidník 18. februára (TASR) - Mesto Svidník pracuje na vytvorení stratégie na zapojenie rôznych skupín obyvateľstva do rozhodovania o dôležitých veciach v meste. Aktivity realizuje v projekte "Svidník – mesto pre všetkých" v rámci národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík", financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa. Mesto sa do projektu zapojilo pred viac ako rokom.



Pracovné stretnutia sa konajú s pomocou expertiek z Centra pre výskum etnicity a kultúry i zástupcov jednotlivých znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako sú seniori, mladí ľudia, národnostné a etnické menšiny, sociálne odkázaní či ľudia so zdravotným hendikepom.



"Jednotlivé stretnutia sú zamerané na určitú znevýhodnenú skupinu, kde sa zaoberáme ich problémami, načúvame ich potrebám a spoločne hľadáme najlepšie riešenia, ktorými vie mesto prispieť k skvalitneniu ich života," vysvetlila koordinátorka projektu pre Svidník Jana Micenková.



Februárové stretnutie sa konalo v Dome sv. Faustíny – domove na polceste vo Svidníku. Jeho hlavnou témou bola problematika ľudí bez domova alebo ľudí v ťažkej životnej situácii na území mesta Svidník.



"Aby to nebolo stretnutie o nich a bez nich, boli sme veľmi radi, že títo ľudia pozvanie prijali a po celý čas boli dôležitými partnermi v diskusii. Prizvaní na stretnutie boli aj zástupcovia Gréckokatolíckej charity Prešov, ktorí majú niekoľkoročné pracovné skúsenosti s touto cieľovou skupinou. Prelínanie sa skúseností a názorov odborných zamestnancov a tých, ktorých sa to bytostne týka, priniesli podnetnú a otvorenú diskusiu. Obohatením stretnutia boli aj životné príbehy vyrozprávané ľuďmi, ktorí to v živote nemali jednoduché," dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.