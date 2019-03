Svidník chce, aby ľudia v okolitých obciach viac separovali odpad

Mesto sa vážne zaujíma aj o zakúpenie váhy pre zvozové vozidla, ktorá zabezpečí spravodlivý systém určovania ceny pre jednotlivé obce.

Svidník 1. marca (TASR) – Starostovia obcí v okrese Svidník, ktorých vývoz komunálneho odpadu zabezpečujú Technické služby mesta Svidník, sa stretli s novými majiteľmi skládky odpadu v Šemetkovciach zo spoločnosti SARO Slovakia, s.r.o. Stretnutie, ktorého témou bola cena za odvoz odpadu, ako aj separovanie v obciach iniciovala primátorka Svidníka Marcela Ivančová. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.



"Považovali sme za povinnosť uskutočniť stretnutie, pretože sme dodávateľmi zvozových služieb pre 29 obcí v našom okrese, ktorým sme vypovedali zmluvy. Radi by sme túto službu však vykonávali naďalej, preto sa zapojíme do verejnej súťaže o zvoz odpadu. Rovnako je nevyhnutné spolupracovať a spoločne sa podieľať na splnení kvót v triedenom zbere. Pre uloženie odpadu bude mesto Svidník vyhlasovať verejnú obchodnú súťaž a tá vygeneruje najlepšiu cenu za uloženie. Súťaž by sme radi vyhlásili v krátkej dobe," uviedla Ivančová.



Na stretnutí bola podľa Tchirovej viac ráz prízvukovaná potreba zvyšovania separovania z dôvodu zmeny legislatívy a vysokých poplatkov za vozenie a uloženie odpadu.



"Pracovné stretnutie bolo organizované najmä z dôvodu zmeny legislatívy, ktorá upravuje ceny v odpadovom hospodárstve a je dôležité, aby mali kvalitné informácie aj obce. Ľudia na Slovensku majú vo svojom komunálnom odpade 45 percent biologického odpadu, tieto zbytočne vysoké objemy vyvážame na skládky. Vo vyvážanom odpade máme 14 percent papiera, 13 percent plastov a desať percent skla," doplnila Tchirová.



Ako ďalej povedala, v súčasnosti je problematické reálne vyhodnotiť mieru separovania v jednotlivých obciach i v meste, preto sa mesto Svidník vážne zaujíma o zakúpenie váhy pre zvozové vozidla, ktorá zabezpečí spravodlivý systém určovania ceny pre jednotlivé obce.



"Som presvedčená, že mediálna kampaň, ktorú sme spustili, má zmysel a chceme v nej pokračovať. Počúvame, že ľudia sa o separovaní viac rozprávajú, zaujímajú sa o to, ako lepšie separovať aj u seba doma. To ma veľmi teší a zároveň povzbudzuje k práci," doplnila Ivančová.



"Vzhľadom na zmenu legislatívy budeme musieť aj my zvýšiť cenu za vývoz, doposiaľ bola cena 1,25 eura za jednu nádobu. Preto budeme veľmi radi, keď budete vo vašich obciach pristupovať k separovaniu zodpovedne a budete motivovať občanov," dodal riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Michal Pich.