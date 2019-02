Svidník chce osvetou zvýšiť záujem o separovanie odpadu

Začiatkom roka mala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová stretnutie s členmi občianskeho združenia ROKA, ktorí sú aktívni v ekologickej sfére, a dohodli si spoluprácu.

Svidník 8. februára (TASR) – Mesto Svidník chce osvetovou kampaňou dosiahnuť zvýšenie separovania odpadu obyvateľmi, a tým zníženie jeho vývozu na skládku.



"Spustením odkazu odpadové hospodárstvo na webstránke mesta, by sme ľuďom chceli dať prvý signál, že máme záujem reálne dosiahnuť znižovanie vývozu odpadu z mesta na skládku komunálneho odpadu. Vzhľadom na to, že sa v súčasnosti menia zákony v odpadovom hospodárstve a s tým prichádzajú aj zmeny poplatkov za uloženie komunálneho odpadu, na ktoré mesto nemá dosah, chceme motivovať občanov k čo najvyššej miere separovania," uviedla hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.



Nový webový odkaz podľa jej slov zhromažďuje užitočné informácie na tému odpadov. Mesto tam časom plánuje zaradiť aj sekciu pre majiteľov psov, ktorá je podľa hovorkyne v systéme ekologického správania sa verejnosti veľmi blízka odpadovému hospodárstvu.



Začiatkom roka mala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová stretnutie s členmi občianskeho združenia ROKA, ktorí sú aktívni v ekologickej sfére, a dohodli si spoluprácu.



"Teší ma, že téma odpadov nevychádza iba od mesta, ale sú aj samotní občania, ktorí chcú riešiť ťažkú problematiku odpadov. Mesto Svidník by chcelo byť vzorom aj pre okolité obce v odpadovom hospodárstve, keďže sme prirodzeným centrom regiónu. Uvažujeme o zavedení smart technológií a iných inovatívnych metód, ale musíme mať najskôr výsledky v separovaní, aby sa dali technológie zavádzať. Sme presvedčení, že kombinácia nových technológií a znižovania množstva komunálneho odpadu vieme pozitívne ovplyvniť cenu za odpad," povedala Ivančová.



Radnica plánuje v najbližšej dobe besedu na tému separovania a pri príležitosti Dňa Zeme pripravuje akciu s názvom Osloboďme Svidník od plastov. "Počas leta chceme odpadom venovať jeden víkend počas kultúrneho leta a pripravujeme aj rozmiestnenie voľných 120-litrových kontajnerov na separovaný zber pre organizácie v meste s vopred dohodnutými pravidlami," doplnila Tchirová.



Ako ďalej vysvetlila, v súčasnosti mesto vyváža za rok len približne 50 ton papiera, 99 ton skla, 42 ton plastu, dve tony elektroodpadu a 102 ton biologického odpadu, ale až 2500 ton komunálneho odpadu a 1300 ton objemového odpadu.