Pre nedostatok odborných lekárov svidnícka pôrodnica od februára končí

Svidník 16. januára (TASR) – Svidnícka nemocnica nebude od februára zabezpečovať činnosť pôrodnice a novorodeneckej časti. Ako dnes informoval hovorca spoločnosti Svet zdravia, a. s. Tomáš Kráľ, nemocnica už od septembra minulého roka prevádzkovala gynekologicko- -pôrodnícke oddelenie v krízovom personálnom režime. Problém s nedostatkom atestovaných gynekológov definitívne vyvrcholil v závere roka, keď posledný lekár na plný úväzok podal výpoveď. Na základe týchto skutočností bolo vedenie nemocnice nútené prijať toto rozhodnutie.



Nemocnica bude pre pacientky aj naďalej zabezpečovať prevádzku gynekologickej ambulancie a jednodňovú gynekologickú starostlivosť. Mamičkám tiež v prípade záujmu poskytne bezplatnú dopravu sanitnými vozidlami do inej pôrodnice Sveta zdravia, ktoré má na východe Slovenska.



„Problém s personálnym zabezpečením sme avizovali už v lete. Žiaľ, ani s podporou predstaviteľov mesta a kraja sa nám nepodarilo zabezpečiť nových atestovaných lekárov, bez ktorých nie je možné ďalej prevádzkovať pôrodnícke oddelenie. Navyše pokles počtu pôrodov nepomohli zvrátiť ani naše investície do modernizácie ani marketingová podpora. Ich počet za rok 2017 dosiahol hodnotu 352, čo je o 24 pôrodov menej ako v roku 2016. Je nám to úprimne ľúto, ale v týchto podmienkach už nemožno hovoriť o rozvoji kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre novorodencov a pre ich matky," uviedol riaditeľ nemocnice Svet zdravia Svidník Eugen Lešo.



Nemocnica je rozhodnutá aj naďalej poskytovať pacientkam zdravotnú starostlivosť na úrovni gynekologickej ambulancie a jednodňových moderných mini invazívnych zákrokov (hysteroskopia, kyretáže, laparoskopické zákroky).



„Od lekárov, s ktorými sme na čiastočné úväzky spolupracovali doteraz, máme prísľub, že nám pomôžu poskytovať ženám najčastejšie gynekologické výkony. Dobrou správou je, že nemocnica napreduje v ostatných oblastiach. Podarilo sa nám získať novú atestovanú anesteziologičku z Česka, v krátkom čase chceme posilniť chirurgický tím a o týždeň oficiálne otvoríme novú diabetologickú ambulanciu," doplnil Lešo. S dotknutými zamestnancami bude vedenie nemocnice hľadať možnosti ich ďalšieho uplatnenia.



„Sme pripravení postarať sa v našej sieti pôrodníc o budúce rodičky z priľahlého regiónu. Ak budú navštevovať našu ambulanciu a následne sa rozhodnú pre pôrod na jednom z našich pracovísk v Humennom, vo Vranove nad Topľou alebo v Michalovciach, v pracovný deň im zabezpečíme bezplatnú dopravu našimi sanitnými vozidlami," povedal Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia. Doplnil, že hoci svidnícky región má dlhodobo demografické a migračné problémy, Svet zdravia nikdy nespochybnil význam a perspektívu tejto nemocnice. Dôkazom toho sú investície, ktoré od roka 2012 dosiahli výšku takmer 3,8 milióna eur.