Svidník rokuje s tromi investormi, ktorí by zamestnali celkovo 90 ľudí

Svidník 21. januára (TASR) – Mesto Svidník rokuje s tromi investormi, ktorí by tam mohli vytvoriť 70 až 90 nových pracovných miest. Pre TASR to uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová (nezávislá). Ako povedala, medzi jej priority patrí i to, aby sa mladí ľudia, ktorí z mesta odišli, vrátili naspäť.



Budovanie rozsiahleho priemyselného parku radnica neplánuje. Cestu vidí v ponúknutí budov, ktoré má na predaj. "Plánujeme skôr sceliť pozemky, ktoré majú rôznych majiteľov. Nazvime to menší priemyselný park, kde by sme vedeli vybudovať infraštruktúru a ponúknuť priestory alebo možno aj postaviť halu na mieru pre daného investora," povedala Ivančová.



Podľa jej slov chcú do mesta pritiahnuť nielen turistov, ktorí tam strávia predĺžený víkend. "Máme veľkú a ťažko dosiahnuteľnú ambíciu prilákať aj mladých ľudí naspäť do mesta, ktorí ho opustili, tak, že im dáme nové možnosti bývania, ako aj pracovné ponuky," vysvetlila Ivančová s tým, že nejde o projekty s 200 až 300 pracovnými miestami, ale práve spomínané menšie projekty.



"V prípade, že dôjde k nejakému nepodarenému pokusu, tak investícia s 200 pracovnými miestami, keď odíde z mesta, je viacej citeľná ako menšia," skonštatovala primátorka.



V súčasnosti je v meste približne desať voľných mestských bytov, ktoré môžu záujemcom ponúknuť. "Realitné kancelárie nám dávajú spätnú väzbu, že mladí ľudia chcú byty. Takže hľadáme lokalitu a uvažujeme aj o tom, že postavíme ďalší bytový dom," povedala Ivančová.



Prvou väčšou výzvou tohto roka je podľa jej slov schválenie rozpočtu, keďže mesto je v rozpočtovom provizóriu. "Potrebujeme zastabilizovať odbor výstavby, dokončiť projekty, ktoré boli rozbehnuté. Rovnako dokončiť veci, ktoré sú na stole a stále v nich nemáme jasno, pretože prebieha audit. Budeme sa snažiť naštartovať nové veci, napríklad metódu participatívneho rozpočtu, kde občania budú rozhodovať o tom, čo sa v meste bude robiť," dodala Ivančová.