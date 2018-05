Plaváreň vo Svite je pre havarijný stav zatvorená do odvolania

Vlani došlo k znefunkčneniu jedného z dvoch veľkoobjemových pieskových filtrov, čo malo za následok únik piesku do bazénov a následné odstavenie tohto filtra.

Svit 20. mája (TASR) – Svitovská mestská plaváreň bude až do odvolania zatvorená, dôvodom je havarijný stav technologického zariadenia. "Rehabilitačné stredisko – Plaváreň vo Svite uviedli do prevádzky ešte v roku 1982. Za ten čas nebola realizovaná žiadna rozsiahlejšia rekonštrukcia ani modernizácia technologickej časti bazénu. Počas predošlého obdobia sa vykonali len nutné opravy a údržba súvisiaca s bežnou prevádzkou," uviedla PR manažérka mesta Svit Lenka Faixová.



Vlani došlo k znefunkčneniu jedného z dvoch veľkoobjemových pieskových filtrov, čo malo za následok únik piesku do bazénov a následné odstavenie tohto filtra. Prevádzka bazénov bola od uvedenej čiastočnej havárie zabezpečovaná len prostredníctvom zálohového funkčného pieskového filtra.



"Začiatkom mája sa pokazil aj druhý filter a aj napriek všetkým vykonaným opatreniam zo strany zodpovedných zamestnancov v nasledujúcich dňoch nebolo možné bazénovú vodu prečistiť a zabezpečiť bezpečnú a hygienicky neškodnú prevádzku bazénov. Z tohto dôvodu bolo nutné prevádzku plavárne zatvoriť až do odvolania," konštatovala Faixová.



Dodala, že plánovanú technickú odstávku plavárne ešte v apríli vykonali v zmysle vyhlášky o požiadavkách na kvalitu vody a nemá s momentálne vzniknutou situáciou žiadnu súvislosť. "Nakoľko nie je možné zabezpečiť filtrovanie bazénovej vody, ide o havarijný stav, ktorý si vyžaduje celkovú rekonštrukciu technologických zariadení upravujúcich kvalitu bazénovej vody. Oprava, respektíve výmena tejto technológie, si však bude vyžadovať dlhší čas a hlavne finančné prostriedky," zdôraznila Faixová.



Predpoklad odstavenia prevádzky plavárne je do konca júna pod podmienkou, že sa mestu podarí zabezpečiť financie na riešenie tohto havarijného stavu. Predpokladané náklady na realizáciu výmeny technológie úpravy bazénovej vody predstavujú čiastku cca 140.000 až 170.000 eur. "Za vzniknutú situáciu sa všetkým, ktorí využívajú plaváreň, ospravedlňujeme a žiadame o trpezlivosť. Veríme, že havarijný stav sa nám podarí vyriešiť v čo najkratšom čase a zlepšiť tým podmienky pobytu na plavárni k spokojnosti všetkých jej návštevníkov," uzatvára Faixová.