Svojpomocnú výstavbu domov na Luníku IX plánujú spustiť v máji

Košice 8. februára (TASR) - So svojpomocnou výstavbou domov na košickom Luníku IX plánuje ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj začať v máji. Ide o iniciatívu ETP Slovensko, mesta Košice a Mestskej časti Košice - Luník IX, ktorej cieľom je zlepšenie podmienok bývania a života obyvateľov mestskej časti.



Spolu so svojpomocnou výstavbou začne rásť aj "vzorový dom", podobný individuálnym domom, pri ktorého stavbe stavitelia nadobudnú odborné zručnosti.



"Spoločne tak vybudujú objekt, ktorý bude slúžiť najmä ich deťom. Staviteľom budú okrem odborného pracovníka ETP nápomocní aj ďalší klienti ETP, ktorí už nadobudli pracovné a stavebné zručnosti. ETP je iniciátorom aj skrášlenia verejného prostredia vytvorením umeleckého diela, ktoré pod vedením mladého umelca vytvorí sídlisková mládež," uviedla PR manažérka ETP Slovensko Beáta Hybáčková.



Od konca januára 2017 umožnilo mesto podľa jej slov pracovníkom ETP Slovensko organizovanie pravidelných týždenných stretnutí v Komunitnom centre mesta Košice s klientmi z Luníka IX, ktorí sa zapojili do Sporiaceho a mikropôžičkového programu.



"Zámerom je doviesť ich k úspešnej svojpomocnej výstavbe vlastného rodinného domu s pomocou mikropôžičky ETP a prispieť k tomu, aby sa Luník IX perspektívne stal sídliskom ako ktorékoľvek iné v Košiciach," priblížila Hybáčková.



Klienti z Luníka IX sa mali možnosť v októbri minulého roka osobne stretnúť so stavebníkmi z Rankoviec a pozrieť si ich svojpomocne postavené domy,čo bolo podľa Hybáčkovej veľmi motivačné a utvrdilo ich v presvedčení, že sen o vlastnom dome je realizovateľný.



"Kým na začiatku roka 2017 malo o projekt záujem takmer 30 rodín, vyprofilovalo sa z nich osem, ktoré si pravidelne sporili a zúčastňovali sa na aktivitách. Podmienkou získania mikropôžičky ETP, s pomocou ktorej si klient svojpomocne postaví rodinný dom, je aj pravidelné mesačné sporenie 50 eur na svoju vlastnú vkladnú knižku," vysvetlila Hybáčková.



"Ku koncu roka 2017 dve rodiny splnili všetky podmienky Programu bývania. ETP Slovensko následne pre nich pripravilo žiadosť adresovanú mestu Košice o prenájom mestského pozemku na sídlisku Luník IX určeného na svojpomocnú výstavbu nenáročných domov. V súčasnej dobe pracovníci odborných útvarov Magistrátu mesta Košice pripravujú tieto žiadosti na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na ich schválenie," skonštatovala Hybáčková.