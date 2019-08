Szabová: Zavedenie odlišných poplatkov za škôlky nie je diskriminačné

Rozdielne poplatky plánujú zaviesť v materských školách v bratislavskej Petržalke a Starom Meste.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP), národný antidiskriminačný orgán, nepovažuje zavedenie rozdielnych poplatkov na deti navštevujúce materské školy za porušenie zákazu diskriminácie, a to aj napriek tomu, že rozlišovacím kritériom je trvalý pobyt dieťaťa. Rozdielne poplatky plánujú zaviesť v materských školách v bratislavskej Petržalke a Starom Meste. TASR o tom informoval SNSĽP.



Stredisko vykonalo nezávislé zisťovanie, ktoré spočívalo v zbere stanovísk dotknutých subjektov, teda jednotlivých mestských častí vrátane stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR a následne zrealizovalo test diskriminácie. "Výsledkom je konštatovanie o primeranosti racionálnej úpravy poplatkov, ktorá sleduje legitímny cieľ a reaguje na konkrétny problém," poznamenalo SNSĽP.



"Na SNSĽP veríme, že každé dieťa je rovné v práve na vzdelanie a na slobodný prístup k nemu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Preto pri navrhovaní legislatívnych krokov ďalšími mestskými časťami budeme dozerať na to, aby každé opatrenie bralo do úvahy najlepší záujem dieťaťa, rovnosť v prístupe k právu na vzdelanie a proporčne prihliadalo na nutnosť prijatia takýchto opatrení," uviedla výkonná riaditeľka SNSĽP Katarína Szabová. Stredisko monitoruje a priebežne vyhodnocuje zavádzanie rozdielnych poplatkov samosprávami aj u iných materských škôl, pričom v najbližších dňoch zverejní právny názor v ďalších, obdobných prípadoch.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová tento týždeň uviedla, že poplatky za deti v materských školách na základe trvalého pobytu treba zvážiť a veľmi citlivo zhodnotiť, aby nedošlo k diskriminácii. Povedala to po stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Ombudsmanka dostala podnety od rodičov, ktorí sú nespokojní s poplatkami. "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má odlišné stanovisko ako GP SR, je tam veľká rozporuplnosť, preto som sa rozhodla to preveriť. Momentálne to je v štádiu riešenia," dodala Patakyová. GP SR v stanovisku pre Združenie miest a obcí tvrdí, že o diskrimináciu v tomto prípade nejde.



Téma rozdielnych poplatkov za škôlku podľa trvalého bydliska rezonovala v nedávnom období i prostredníctvom medializovaných prípadov z bratislavských mestských častí Petržalka a Staré Mesto. Poslanci najväčšej bratislavskej mestskej časti rozhodli o tom, že rodičia bez trvalého pobytu v mestskej časti budú za škôlku platiť od novembra 2019 mesačne 100 eur, pre miestnych zostane poplatok v doterajšej výške 30 eur. Aj nerezidenti však môžu požiadať o 70-percentnú zľavu. Podobnú úpravu vo svojom všeobecnom záväznom nariadení prijali aj poslanci Starého Mesta. Podľa ich rozhodnutia budú rodičia s trvalým pobytom v Starom Mesto dlhšom ako jeden rok platiť mesačne 45 eur, ostatní 90 eur.