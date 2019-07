T. Hanulík z Hornej Súče predáva svoje skúsenosti začínajúcim včelárom

Pribúda aj včelárov, ktorí chov berú ako záľubu.

Trenčianske Stankovce 18. júla (TASR) - Medzi včelármi dochádza ku generačnej výmene, kým starších ubúda, k chovu včiel sa dostávajú tí neskôr narodení, čo je dobré. Myslí si to Tomáš Hanulík z komunitného včelárstva Bee Space v Hornej Súči (okres Trenčín), ktorý chodí predávať svoje skúsenosti začínajúcim záujemcom o chov tohto druhu.



"Pribúda aj včelárov, ktorí chov berú ako záľubu. Je potrebné, aby boli tolerantní, liečili včelstvo, aby sa nestalo, že si niekto kúpi včely, nebude sa o ne starať a tie nakazia ostatné. Toho sa včelári niekedy boja," doplnil Hanulík.



Jedným zo začínajúcich včelárov je i Rastislav Kmeťo z Trenčianskych Stankoviec (okres Trenčín), ktorý si založil včelstvo len nedávno a Hanulík ho bol vo štvrtok zaúčať. "Pred mesiacom som o včelách netušil absolútne nič. Pre chov včiel som sa rozhodol, lebo ma zaujíma jednak život včely i sebestačnosť, že si vieme spraviť produkty, med či propolis," vysvetlil. Pomoc skúsenejšieho včelára Kmeťo podľa svojich slov víta a verí, že Hanulík bude rád, keď mu bude volať a zisťovať informácie o chove.



"Tento včelársky rok je z pohľadu včelára slabý, lebo je málo medu. My sme napríklad ešte nevytáčali med. Z pohľadu včiel je štandardný, je málo klieštika. Máj bol studený a stromy, ktoré kvitnú, potrebujú vlahu na to, aby medovali. Tento rok pekne kvitla lipa, ale keďže bolo trochu sucho, netvorila toľko sladiny. Každý rok je iný, verím, že situáciu môžu ešte zachrániť maliny," dodal Hanulík.