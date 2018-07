Tábor ľudového tanca vo Východnej tento rok absolvuje 80 účastníkov

Hlavným cieľom tábora je naučiť účastníkov tradičné tance tak, ako sa vyvinuli vo svojom prirodzenom prostredí, oslobodené od umelých zásahov choreografa.

Východná 11. júla (TASR) – Celoslovenský tábor ľudového tanca v prostredí amfiteátra vo Východnej, ktorý v týchto dňoch už deviatykrát pripravuje Liptovské kultúrne stredisko (LKS), bude zameraný na tance z Parchovian, Myjavy, Ždiaru, Východnej i Lendaku. V tomto roku ho absolvuje 80 účastníkov. Päťdňové sústredenie s názvom Tancovanie pod Kriváňom sa uskutoční v dňoch od 18. do 22. júla. TASR informovala odborná metodička pre folklór LKS Michaela Košová.



„Náš tábor je určený pre širokú verejnosť - bez rozdielu tanečných skúseností, veku či členstva vo folklórnom kolektíve. Pracujeme súčasne v skupine pokročilí a začiatočníci a každý účastník sa tak môže zaradiť do úrovne, ktorá mu vyhovuje,“ dodala metodička.



Hlavným cieľom tábora je naučiť účastníkov tradičné tance tak, ako sa vyvinuli vo svojom prirodzenom prostredí, oslobodené od umelých zásahov choreografa. Na základe pravidiel, fungujúcich vo vnútornej štruktúre tanca, sa ho účastníci učia voľne používať. „Podstatou myšlienky je vrátiť tradičné tance z javiska späť medzi ľudí a to nie len medzi členov folklórnych súborov, ale najmä nadšencov a priaznivcov z radov laikov, ktorých sa za uplynulých osem rokov tanečného tábora vystriedalo pod Kriváňom viac ako 330 a mnohí sa k nám každoročne vracajú,“ priblížila.



Počas uplynulých ôsmich ročníkov sa na tábore vystriedali tanečníci od Bratislavy po Košice, ale i spoza hraníc - z Českej republiky, Južnej Kórey či Poľska. Tancovať sa bude každý deň v dvoch trojhodinových blokoch. Ani v tomto ročníku nebude chýbať spevácka dielňa pod vedením speváčky a etnologičky Andrey Jágerovej, hosťom tábora bude rodina Topoľovských z Parchovian a kapela Paľa Michaličku z Brezovej pod Bradlom.



Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.