Tajomník rybárskeho zväzu končí

Žilina 30. júla (TASR) – Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) na svojom júlovom (13. 7.) zasadnutí v Žiline potvrdilo rozhodnutie disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o dočasnom pozastavení výkonu funkcie tajomníkovi Rady SRZ Ľubošovi Javorovi. Prezídium tak zamietlo Javorovu námietku voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie.



Rada SRZ zároveň schválila v súvislosti s podpisom nevýhodnej zmluvy o predaji rybného hospodárstva v Považskej Bystrici okamžité ukončenie pracovného pomeru s Javorom pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Podľa zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ z 24 prítomných za okamžité zrušenie pracovného pomeru hlasovalo 22.



Podľa viceprezidenta SRZ Róberta Kadnára všetky kroky, ktoré viedli k zmene textácie zmluvy boli minimálne hrubou nedbanlivosťou a nerešpektovaním rozhodnutí orgánov SRZ.



„V prípade zamestnanca Rady SRZ Ľuboša Javora išlo o hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Na základe týchto skutočností rada rozhodla o okamžitom zrušení pracovného pomeru. Okamžitá výpoveď bola prerokovaná s odborovou organizáciou a zaslaná poštou pánovi Javorovi,“ priblížil Kadnár.



Rada SRZ tiež schválila zvolanie mimoriadneho Snemu SRZ v lehote najneskôr do 90 dní od 1. augusta. Na mimoriadnom Sneme SRZ by mali delegáti voliť nového tajomníka a meniť niektoré ustanovenia Stanov SRZ.



Dočasným vedením sekretariátu bez kompetencie štatutára SRZ poverila Rada SRZ Róberta Kadnára z Mestskej organizácie (MsO) SRZ Záhorie. Až do voľby nového tajomníka bude mať SRZ jediného štatutára v osobe prezidenta SRZ Emanuela Seemanna.



Rada SRZ vytvorila komisiu pre ďalšie konanie v procese nevýhodného odpredaja výrobného strediska Považská Bystrica. Komisia bude dohliadať nad odovzdaním funkcie vedúceho sekretariátu a konsolidáciu procesov riadenia sekretariátu Rady SRZ. Jej členmi sú členovia Rady SRZ Tibor Timár (MsO Šaľa), Jozef Lauš (MsO Trenčín) a Igor Macúš (Miestna organizácia Kysucké Nové Mesto).



Slovenský rybársky zväz predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude peniaze za predaj. Štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš) podpísali v novembri minulého roku zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.



Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja podalo ešte 27. mája na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie trestného činu.



Krajská prokuratúra Žilina odstúpila oznámenie z dôvodu príslušnosti Okresnej prokuratúre (OP) Žilina. Prokurátor OP Žilina 10. júna odovzdal oznámenie na vybavenie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Žilina, odboru kriminálnej polície, ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenie z obzvlášť závažného zločinu podvodu.



Podľa informácií TASR na polícii už vypovedali bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš i Ľuboš Javor. „V danej veci sú vykonávané procesné úkony pred začatím trestného konania a na základe ich výsledku bude vo veci stanovený ďalší postup vyšetrovania,“ informovala v utorok TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová.