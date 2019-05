Takmer 400 hudobných nástrojov vystavujú v novom MUZikMUZeu

Interaktívne múzeum sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch bývalej pálenice a grófskej sýpky.

Spišský Hrhov 27. mája (TASR) – Takmer 400 rôznych hudobných nástrojov z viacerých kútov sveta, môžu obdivovať návštevníci MUZikMUZea v obci Spišský Hrhov neďaleko Levoče. Otvorili ho len nedávno s cieľom priblížiť historické i novšie artefakty predovšetkým mladej generácii. Pre TASR to potvrdil majiteľ bohatej zbierky a zároveň autor myšlienky zriadiť takéto múzeum Michal Smetanka, pre ktorého je tento priestor zároveň jeho vlastným zbierkovým depozitom.







„Z tých štyroch stoviek nástrojov je 350 spracovaných aj na dotykových tabletoch, ktoré sú takmer pri každej vitríne. Sú v nich informácie o jednotlivých nástrojoch, odkiaľ pochádzajú a pod., zároveň je k dispozícii aj zvuková ukážka a videozáznam, aby návštevníci videli, ako sa na nich hrá,“ priblížil Smetanka.



Jednotlivé nástroje zbiera roky a dohromady ich má zhruba 500. Každý jeden predmet je podľa neho niečím zaujímavý a jednotlivé vitríny sú tematicky rozdelené. „Jedna je napr. venovaná archeohudobným nástrojom, ďalšia indickým, potom sú tu čínske a mongolské nástroje, tzv. lamelofóny, chordofóny, strunozvučné nástroje, moja obľúbená vitrína je napr. aerofóny Karpát,“ konkretizoval multiinštrumentalista Smetanka. Zaujímavosťou podľa neho je, že na takmer všetkých artefaktoch sa dá aj reálne hrať a on sám vie dokonca aj predviesť, ako znejú tóny jednotlivých nástrojov.



Samotné múzeum pozostáva z viacerých častí, v expozičnej sú vystavené samotné hudobné artefakty, v interaktívnej sa zase nachádzajú nástroje, na ktorých si môžu záujemcovia aj zahrať, o čo majú podľa Smetanku najväčší záujem práve deti. „Vďaka tomu môžu vidieť a pochopiť, ako funguje struna, blana, či sláčik. Ďalšia časť múzea je také malé pódium s priestorom na koncerty, workshopy a prednášky, máme tu aj videoprojekciu a virtuálnu realitu, vďaka ktorej môžu návštevníci spoznať obec Spišský Hrhov a hudobné nástroje s ňou spojené,“ doplnil s tým, že súčasťou MUZikMUZea je aj dielňa na výrobu jednoduchých hudobných nástrojov. Do budúcna chcú priestor obohatiť aj o prezentáciu iných múzeí podobného typu vo svete. Okrem toho môžu návštevníci vidieť aj historické fotografie ľudí hrajúcich na rôzne hudobné nástroje. „Chceli sme tým upozorniť, že hudobný nástroj má len vtedy svoju hodnotu, pokiaľ na ňom človek hrá,“ ozrejmil Smetanka.



Interaktívne múzeum sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch bývalej pálenice a grófskej sýpky, na ktorých rekonštrukciu získala obec zdroje vo výške takmer 43.000 eur z programu Interreg. „So starostom sme si povedali, že túto budovu by bolo fajn využiť nejako kultúrne, keďže tie priestory sú naozaj veľmi pekné a majú svoju históriu. Prerábali sme to tu rok, kým sa nám múzeum podarilo sprevádzkovať,“ doplnil Smetanka. Upozornil, že na obnove historických priestorov sa podieľalo veľa dobrovoľníkov a múzeum sa podarilo vybudovať aj vďaka práci tamojšieho obecného podniku a podpore miestnej samosprávy. „Teší ma, ak sa deti dostávajú do kontaktu s normálnou muzikou, nie takou z rádia či televízie a aj vidia, čo to hudobný nástroj je. Ak to osloví jedno dieťa zo sto, tak je to skvelé a nemusíme sa báť, že ostaneme nekultúrni,“ uzatvára Smetanka.