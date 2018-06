Viac ako 4000 postihnutých detí maľovalo vo výtvarnej súťaži

Prvý ročník súťaže sa konal v roku 1998. Súťaž je pomenovaná po významnom slovenskom výtvarníkovi Karolovi Ondreičkovi, ktorý odborne viedol celý projekt od jeho vzniku až do roku 2003.

Bratislava 26. júna (TASR) - Krajina, ktorú túžim navštíviť; Kamaráti z ríše zvierat; Vo svete zázrakov; Vianočná pohľadnica a Paralympizmus očami detí. To sú výtvarné témy, na ktoré maľovalo svoje obrázky takmer 4400 detí v rámci celoslovenskej výtvarnej súťaže Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby. Súťaž organizovalo občianske združenie Korytnačky v spolupráci s SPP, Slovenským paralympijským výborom a redakciou časopisu Fifík.



Súťaž je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti. Do súťaže sa zapojilo 307 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska.



Prvý ročník súťaže sa konal v roku 1998. Súťaž je pomenovaná po významnom slovenskom výtvarníkovi Karolovi Ondreičkovi, ktorý odborne viedol celý projekt od jeho vzniku až do roku 2003. Počas devätnásťročnej existencie súťaže hodnotila porota okolo 100.000 detských prác, ktoré vytvorili deti pod vedením učiteľov, vychovávateľov a rodičov.



Prvým predsedom súťaže bol akademický maliar, zosnulý Karol Ondreička. Jeho nástupcom sa stal Dušan Kállay, ktorý pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení. Od roku 2004 sa stalo tradíciou, že slovenských paralympionikov sprevádza do dejiska paralympijských hier vlastný maskot družstva, ktorý vzišiel práve zo súťaže Mesiac detskej tvorby. Informácie poskytol hovorca SPP Ondrej Šebesta.