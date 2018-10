Na prvom ročníku horského behu Dotkni sa kríža najrýchlejší Poliak

Tvorcom myšlienky takéhoto podujatia je predseda KDH Alojz Hlina, ktorý pretekárom odovzdal ceny.

Tále 14. októbra (TASR) – Dokopy 26 pretekárov v štyroch kategóriách sa zúčastnilo na premiérovom ročníku podujatia Horský beh: Dotkni sa kríža, ktoré sa konalo v nedeľu pri chate Trangoška neďaleko Táľov v okrese Brezno. Podľa slov Mareka Degra z Nadácie Antona Tunegu, ktorá ho organizovala, bol cieľ pretekov na vrchole Ďumbiera, teda na najvyššom bode Nízkych Tatier.



"Myslím si, že prvý ročník bol naozaj úspešný. Jednak sme mali veľmi pekné počasie, ktoré bežcom prialo, a zúčastnil sa na ňom pekný počet pretekárov. Absolútnym víťazom sa stal zahraničný účastník, Poliak Andrej Dlugosz, ktorý zabehol trasu za 46 minút. Je to zároveň aj rekord, ktorý bude držať do budúceho roka," uviedol Degro s tým, že z podujatia by radi urobili tradíciu.



"Termín sa nám zdá vhodný a v budúcom roku by sme beh znova radi zorganizovali na tomto istom mieste," dodal.



Tvorcom myšlienky takéhoto podujatia je podľa jeho slov predseda KDH Alojz Hlina, ktorý pretekárom odovzdal ceny. "My ako nadácia sme jeho zámer zrealizovali. Dali sme si spoločne aj taký malý záväzok, že v budúcom roku sa pokúsime rekord trate vrátiť Slovákom," dodal s úsmevom Degro.