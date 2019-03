TASR poskytne priestor pre tvorivý potenciál študentov FMK UCM

Podľa dekanky FMK UCM je dôležité premietnuť sformulované body do konkrétnych aktivít, pretože o význame dohody hovorí jej realizácia v praxi.

Bratislava 27. marca (TASR) – Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave budú mať možnosť získať profesionálne skúsenosti v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR). Potvrdzuje to Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala a dekanka FMK UCM Ľudmila Čábyová.



"Zmluva umožní študentom stáž v agentúre, otvára príležitosť pre štipendiá a pre najlepších kontrakt v TASR. Súčasťou dohody je spolupráca pri tvorbe bakalárskych, diplomových prác, ale i možnosť výučby odborníkov z TASR na fakulte," priblížil detaily dohody generálny riaditeľ TASR.



Zvýraznil, že spolupráca je ďalším konkrétnym výsledkom dlhodobo a systematicky rozvíjaného projektu TASR do každej školy. "Cieľom je okrem iného budovanie dôvery vo verejnoprávny produkt medzi študentmi. Myslím si, že štipendium vo výške 2000 eur je pre študentov zaujímavé a prinesie nám spoluprácu s talentovanými budúcimi novinármi," uviedol Puchala.



Podľa dekanky FMK UCM je dôležité premietnuť sformulované body do konkrétnych aktivít, pretože o význame dohody hovorí jej realizácia v praxi. „Chceme, okrem iného, ponúknuť tvorivosť našich študentov a naše technologické kapacity pre pokrývanie udalostí v regióne. Na druhej strane vytvoríme priestor pre odborníkov z praxe, aby mohli vstupovať do výučby," povedala Čábyová.



Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Vychováva žurnalistov, mediálnych odborníkov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných a PR agentúr či pedagógov.



Fakulta pravidelne organizuje na zámku v Smoleniciach medzinárodné vedecké konferencie, disponuje moderným multimediálnym HD štúdiom, vydáva časopis Atteliér, prevádzkuje fakultné rádio Aetter i fakultnú televíziu FMK TV. Vydáva vedecký časopis Communication Today a vedecko-výskumný časopis umeleckého zamerania European Journal of Media, Art and Photography.