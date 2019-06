Tatranské potoky zarybňujú, pribudne v nich 60.000 kusov pstruhov

Už tradične zhruba polročné rybky vysadia aj do vôd Bieleho Váhu, okrem pstruhov tam však pribudne aj okolo 5000 lipňov tymiánových.

Tatranská Lomnica 6. júna (TASR) – Tatranské bystriny oživí nová generácia pstruhov. Počas júna vypustia lesníci do vodných tokov na území Tatranského a Pieninského národného parku 60.000 kusov násad pstruha potočného. Informovala o tom Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) s tým, že prvých približne 5000 kusov násad vypustili pracovníci Strediska genofondu rýb vo Východnej v stredu (5. 6.) do vrchných úsekov Tichého a Kôprovského potoka, ktoré sa nachádzajú v ochrannom obvode Podbanské.



So zarybňovaním budú postupne pokračovať aj v ďalších desiatich ochranných obvodoch. Už tradične zhruba polročné rybky vysadia aj do vôd Bieleho Váhu, okrem pstruhov tam však pribudne aj okolo 5000 lipňov tymiánových. „Zarybňovanie tatranských tokov má svoje opodstatnenie. Je nevyhnutné predovšetkým preto, aby sme udržali populácie pôvodných druhov rýb vyskytujúcich sa v tejto oblasti,“ vysvetľuje vedúci Strediska genofondu rýb ŠL TANAP-u vo Východnej Peter Kriššák. Z tatranských bystrín, kde majú ryby ideálne životné podmienky, sa postupne dostanú aj do nižšie položených riek, či už je to Orava, Poprad alebo Dunajec.



Okrem pstruhov potočných a lipňov tymiánových v rybníkoch vo Východnej chovajú lesníci aj pstruhy dúhové či hlavátky.