Tatranský ľadový dóm na Hrebienku zavŕšil ďalšiu úspešnú sezónu

Vysoké Tatry 29. apríla (TASR) – Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách zavŕšil ďalšiu úspešnú sezónu. „Neuveriteľných päť mesiacov - od 23. novembra 2018 do 23. apríla 2019 trvala sezóna tejto atrakcie, ktorá na Slovensku nemá obdobu a má za sebou už šiestu sezónu,“ uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Veronika Littvová s tým, že návštevnosť chrámu je roky stabilná a predstavuje takmer 250.000 turistov.



Dielo 17 sochárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Walesu a z USA pod vedením Adama Bakoša pretvorilo 225 ton ľadu na ľadový chrám, ktorý sa niesol v znamení témy Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou. „Z 1880 ľadových blokov vytvorili majstri úžasný objekt, ktorý bol ukrytý pod klimatizovanou kupolou s priemerom 25 metrov. Originálne majstrovské ľadové dielo v kupolách doplnili umelecké výplne. Tie pretransformovali do vitráže modernou technológiou tavenia skla. Ich autorom bol sklár a dizajnér so slovensko-gréckym pôvodom Achilleas Sdoukos,“ ozrejmila Littvová s tým, že Tatranský ľadový dóm prilákal na Hrebienok obdivovateľov ľadového umenia z celého sveta a ponúkol v uplynulej sezóne aj multimediálne predstavenia či koncerty.



„Kým doteraz sme náš ľadový dóm chránili pred výkyvmi teplôt v klimatizovanej kupole, teraz už, naopak, robíme všetko pre to, aby sa ľadové bloky premenili naspäť na čistú pramenitú vodu. Niekoľko dní budeme sledovať premenlivosť a pominuteľnosť umenia doslova pred našimi očami,“ dodal správca atrakcie Rastislav Kromka.



Chrám na Hrebienku patrí medzi najväčšie turistické atrakcie v regióne a je opakovane úspešný aj v ankete NAJ produkt cestovného ruchu, ktorú organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. „Hlasy udeľujú turisti a návštevníci z celého Slovenska a sveta, ktorí sa do ankety zapoja. O to viac si vážime, že Tatranský ľadový dóm získal toto ocenenie aj v roku 2018. Myslím si, že je potvrdením zmyslu a kvality odvedenej práce. Veľmi vyzdvihujem aj disciplinovanosť turistov. Tí pomáhajú tvoriť celkovú atmosféru, ktorá počas celej sezóny v chráme vládne,“ skonštatovala Littvová.



Tatranský ľadový dóm postavili na Hrebienku po prvý raz v decembri 2013. Zaujímavosťou je, že kým v prvých ročníkoch na jeho stavbu použili približne 50 ton ľadu, v tejto sezóne to už bolo štvornásobne viac. Túto atrakciu pripravila OOCR Región Vysoké Tatry v spolupráci so spoločnosťou Tatry mountain resorts a partnermi, s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. „Ani po zatvorení ľadového chrámu neostane Hrebienok bez atrakcie. V priestoroch tamojšieho bývalého hotela bolo otvorené Kvantarium – interaktívna galéria svetla. Tá ponúkne návštevníkom rôznorodé multimediálne show, interaktívne exponáty, vysvetlenia fyzikálnych javov – to všetko v rozprávkovom duchu, ktorý zaujme malých i veľkých,“ dodala Littvová.