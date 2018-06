Lesníci si otestujú svoju šikovnosť v kosení aj vo varení gulášu

Dejiskom oboch podujatí bude už tradične lúka pri horárni v Bielovodskej doline.

Tatranská Lomnica 28. júna (TASR) – Svoju šikovnosť v kosení klasickými kosami si v Bielovodskej doline vo Vysokých Tatrách otestuje viac ako 50 súťažiacich nielen zo Slovenska, ale i z okolitých krajín. O tom, kto sa spomedzi lesníkov stane najšikovnejším koscom, sa rozhodne v piatok 29. júna. „Spolu so 14. ročníkom medzinárodnej súťaže Tatranská kosba organizujú Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) aj súťaž vo varení kotlíkového gulášu,“ informovala Martina Petránová zo ŠL TANAP.



Dejiskom oboch podujatí bude už tradične lúka pri horárni v Bielovodskej doline. Tento rok sa do súťaže zatiaľ prihlásilo 27 tímov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ukrajiny. Úlohou každej dvojice bude čo najkvalitnejšie a zároveň čo najrýchlejšie pokosiť 50 metrov dlhý a štyri metre široký pás lúky. Desiati najlepší jednotlivci postúpia do ďalšieho kola, rovnako ako po minulé roky si budú musieť poradiť s 25 metrov dlhým a 1,5 metra širokým pásom lúky. "Po skončení súťaží družstiev a jednotlivcov sa diváci môžu tešiť ešte aj na špeciálnu VIP kategóriu,“ upozornila Petránová.



Kosením horských lúk zabezpečujú ŠL TANAP v Tatranskom i Pieninskom národnom parku predovšetkým biodiverzitu vzácnych lúčnych ekosystémov. Okrem toho takýmto spôsobom obhospodarované lúky slúžia predovšetkým voľne žijúcej zveri ako prirodzené pastviská a turistom ako oddychové zóny. „Navyše dotvárajú krajinoobraz prírodného prostredia Tatier. Tento rok sa postaráme o približne 340 hektárov horských lúk, vyrobíme okolo 1900 metrákov sena a senáže, ktoré počas zimy poslúžia nielen ako krmivo pre lesníkmi chované huculské kone, ale najmä pre lesnú zver, ktorú počas mimoriadne chladných zimných dní a pri nedostatku prirodzenej potravy lesníci prikrmujú,“ doplnila Petránová.



Zároveň s Tatranskou kosbou odštartuje aj súťaž vo varení lesníckeho Špica gulášu 2018. Svoj kulinársky kumšt tentokrát predvedie 33 tímov. O víťazovi 10. ročníka súťaže rozhodne porota, ktorá bude hodnotiť nielen chuť, akosť a vzhľad výsledného produktu, ale i postup prípravy, nápaditosť, originalitu a hygienu. Celkové umiestnenie súťažiacich však ovplyvní aj záujem prítomných o jednotlivé guláše. Záverečné vyhodnotenie spojené s vyhlásením výsledkov a ocenením víťazov je naplánované po 12. hodine.