Taxík vrazil do ľudí na autobuske v Košiciach, vodič zomrel

K nehode došlo pred 7.00 h na frekventovanej Sečovskej ceste smerom do centra Košíc.

Košice 20. júna (TASR) – Vozidlo taxislužby v stredu ráno z dosiaľ nezistených príčin narazilo do osôb stojacich na autobusovej zastávke v Košiciach. Vodič zomrel, dve ženy utrpeli zranenia. K nehode došlo pred 7.00 h na frekventovanej Sečovskej ceste smerom do centra.



Na mieste zasahovali záchranári, hasiči a polícia. "Päťdesiatjedenročný vodič osobného motorového vozidla s označením Taxi pri príchode posádky rýchlej lekárskej pomoci na miesto udalosti nejavil známky života a napriek resuscitácii zomrel. Ďalšie účastníčky dopravnej nehody, 49-ročná a 47-ročná žena boli po náraze pri vedomí a utrpeli mnohopočetné poranenia hlavne dolnej polovice tela," informovala TASR medicínska riaditeľka Záchrannej služby Košice Ľubica Bajerovská. Zranené ženy po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti v stabilizovanom stave previezli do nemocnice.



Nehoda v čase rannej špičky skomplikovala dopravu. Polícia udalosť a jej príčiny vyšetruje. Taxikár pred haváriou údajne dostal infarkt.



Na Sečovskej ceste došlo dopoludnia aj k ďalšej nehode taxíka. Stalo sa tak po 10.00 h v opačnom smere na Sídlisko Dargovských hrdinov. Osobné auto z dosiaľ nezistených príčin skončilo mimo vozovky. "V aute boli dve osoby. Vodič bol bez zranení, ženu s poraneniami dolnej polovice tela po ošetrení službukonajúcou lekárkou Rýchlej lekárskej pomoci transportovala posádka hasičskej záchranky na Kliniku úrazovej chirurgie UNLP v Košiciach," uviedla Bajerovská.