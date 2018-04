Taxikári v Partizánskom zaplatia za užívanie stanoviska 200 eur za rok

Normu, ktorá by určovala podmienky pre taxislužby v Partizánskom samospráva doposiaľ nemala.

Partizánske 25. apríla (TASR)- Taxislužby v Partizánskom dostanú po novom taxi kartu, ktorá ich bude oprávňovať využívať stanovisko pre ich vozidlá pred železničnou stanicou. Kartu im mesto vydá na rok, za prvú zaplatia 200 eur, za každú ďalšiu 70 eur. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta, ktoré schválili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (24.4.).



Normu, ktorá by určovala podmienky pre taxislužby v Partizánskom samospráva doposiaľ nemala. "Išlo o poslaneckú iniciatívu, ktorá bola pertraktovaná na rokovaní mestskej rady, kde ambíciou poslancov bolo, aby sme zaviedli poriadok. Vzhľadom na to, že ide o podnikateľskú aktivitu, podniká sa na mestskom majetku, bolo cieľom vytvoriť pravidlá, ktoré by znamenali, že každé miesto, respektíve každé jedno vozidlo zaplatí istý poplatok za to, že takéto miesta v rámci mesta využívajú. Tým, že podnikajú na mestskom majetku, toto bude príjmom mestského rozpočtu," zdôvodnil primátor Jozef Božik.



VZN podľa neho konzultovali zástupcovia radnice dvakrát priamo s taxikármi, pričom z tejto diskusie vyšiel návrh, ktorý je všeobecne akceptovateľný. "Za prvé auto zaplatí každá taxislužba 200 eur, za každé ďalšie zaplatí 70 eur. Auto získa kartu, ktorá bude neprenosná. V prípade, že ju budú chcieť preniesť na iné motorové vozidlo v priebehu roka, tak zaplatia poplatok 30 eur. Tento príjem, odhadujem, že bude na úrovni okolo 2000 alebo 3000 eur a využijeme ho na to, aby sme aspoň sčasti pomohli riešiť dopravnú situáciu v rámci mesta," ozrejmil.



Parkovanie na stanovisku taxislužby na základe platnej parkovacej karty bude pre taxikárov platiť od 1. júla tohto roka. Mesto ju vydá pre konkrétne vozidlo a vodičov oprávňuje k užívaniu stanovísk pred železničnou stanicou bez nároku na vyhradenie konkrétneho miesta. Vozidlá taxislužby majú pred stanicou k dispozícii šesť miest. Ďalšie dve má samospráva vytvoriť pri nemocnici.



VZN podľa taxikárov, ktorých TASR oslovila, v podstate okrem spoplatnenia miest nič nerieši. Ide podľa nich o prípravu spoplatnenia parkovania v celom meste, ktoré radnica chystá. Ďalej pripomenuli, že požadovali ďalšie miesta pre vozidlá, čo im však mesto nesplnilo.



"My sme radi, že sme dokázali vyregulovať statickú dopravu minimálne pred mestským úradom, ale ísť do ďalšieho územia nemá zmysel, pokiaľ nie je zaregulované celé mesto. Dnes, keby sme tam dali viac miest a dnes tých šesť miest nie je niekedy úplne obsadených, tak by nám to občania vyčítali. Taxikár môže zaparkovať aj na miesto, ktoré nie je označené taxi, ale občan na takto označenom mieste parkovať nemôže," reagoval primátor.



Taxi kartu vodiči označili za najľahší kompromis, aký sa dal vybrať a suma 200 eur, za ktorú môžu získať oprávnenie na parkovanie prvého vozidla, je podľa nich adekvátna na Partizánske.



Na území Partizánskeho pôsobí asi 12 taxislužieb.