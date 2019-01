Ťažký sneh na stromoch pri hranici s Poľskom pomáhal zhodiť vrtuľník

Vrtuľník s modulom leteckého hasenia využil pri zhadzovaní snehu zo stromov tlak vzduchu. Inšpiráciu prevzali hasiči od kolegov zo západnej Európy.

Novoť 17. januára (TASR) – Nánosy ťažkého snehu na stromoch v oravskej Novoti priletel vo štvrtok zhodiť vrtuľník Letky Ministerstva vnútra (MV) SR. Na hraničnom priechode s poľskou obcou Ujsoly hrozilo, že sa stromy pod ťarchou snehu polámu a popadajú na cestu. Na hornú Oravu vo štvrtok pricestovali aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) a prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Alexander Nejedlý.



„Je to prvýkrát v histórii ministerstva vnútra, kedy sme pri snehovej kalamite nasadili vrtuľník. Odozva a výsledok je skutočne pozitívny. Vieme ho nasadiť aj do budúcnosti pri akýchkoľvek kalamitách,“ uviedla Saková. Počas zásahu bola cesta k hraničnému priechodu uzatvorená.







Vrtuľník s modulom leteckého hasenia využil pri zhadzovaní snehu zo stromov tlak vzduchu. Inšpiráciu prevzali hasiči od kolegov zo západnej Európy. „V súvislosti s použitím vrtuľníka nás zaujímajú hlavne cesty ohrozené tým, že sú pri nich stromy. Každú chvíľu tu nejaký strom spadne, pretože je poškodený ťažkým snehom. Potrebujeme spojazdniť práve tieto cesty. Ak bude niekde požiadavka, aby sme udržali prejazdnú niektorú z ciest, využijeme ho opäť,“ povedal Nejedlý.



Mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou v Žilinskom kraji vo štvrtok dopoludnia naďalej platila vo všetkých obciach okresov Námestovo, Čadca a Kysucké Nové Mesto. V jedenástich lokalitách kraja je nasadená aj ťažká vyslobodzovacia hasičská technika. Vrtuľník mal pôvodne vzlietnuť z Bratislavy už v stredu (16.1.), no pre nepriaznivé počasie jeho štart odložili.