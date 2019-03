Technická údržba rýchlodráhy odstaví električkovú dopravu v Košiciach

Od 1. do 6. apríla a od 8. do 13. apríla bude kvôli pravidelnej údržbe vylúčená električková doprava z rýchlodráhy v úseku kruhový objazd Moldavská – OC Optima – Vstupný areál U. S. Steel Košice.

Košice 31. marca (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) informuje o vylúčení električkovej dopravy z električkovej rýchlodráhy z dôvodu pravidelnej technickej a technologickej údržby. TASR o tom informovala Zuzana Kottlerová z referátu marketingu Dopravného podniku mesta Košice.



"V termíne od 1. do 6. apríla a od 8. do 13. apríla bude z dôvodu pravidelnej technickej a technologickej údržby vylúčená električková doprava z rýchlodráhy v úseku kruhový objazd Moldavská – OC Optima – Vstupný areál U. S. Steel Košice," uviedla Kottlerová.



Výluka bude v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 h a počas sobôt v čase od 6.00 h do 13.00 h. Rozvoz zamestnancov po nočnej zmene z U. S. Steel-u ešte zabezpečia električky.



"V uvedených časoch budú električkové linky R1, R6, R7 v plnom rozsahu nahradené autobusmi, ktoré zastavia na najbližšej autobusovej zastávke. Vysokoškolské spoje linky R4, premávajúce medzi OC Optima a Technickou univerzitou, budú vykonávané električkami," dodala Kottlerová.