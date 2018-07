Technické služby mesta Partizánske skončili vlani v zisku

Výnosy mestskej firmy za minulý rok dosiahli 6.056.960 eur, náklady predstavovali 6.055.622 eur.

Partizánske 15. júla (TASR) - Technické služby mesta (TSM) Partizánske, spol. s r. o., vykázali za minulý rok zisk vo výške 1328 eur. Hospodársky výsledok je oproti plánu nižší o 8494 eur. Vyplýva to z výročnej správy mestskej spoločnosti za rok 2017.



Výnosy mestskej firmy za minulý rok dosiahli 6.056.960 eur, náklady predstavovali 6.055.622 eur. Hlavným zdrojom tržieb boli výnosy strediska tepelného hospodárstva v objeme 2.817.676 eur, strediska likvidácie odpadu a separovaného zberu v objeme 1.057.738 eur, strediska stavebnej činnosti a elektra vo výške 699.134 eur a strediska dopravy a mechanizácie vo výške 625.930 eur.



Stratu vo výške 2967 eur vykázalo stredisko stavebnej činnosti, prispeli k nej nielen zvýšené náklady, ale i zmena financovania prác pre mesto, a to vo forme dotácií. Pre mesto zabezpečovalo stredisko v minulom roku opravy komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, údržbu verejného osvetlenia či rôzne opravy na školách. Stratu, ale nižšiu ako plánovalo, vykázalo i stredisko záhradníckych služieb, a to výške 3789 eur. Vlani sa zaoberalo najmä výsadbou a údržbou mestskej zelene, kosením či výrubom stromov.



Zisk vo výške 134.309 eur, naopak, vykázalo stredisko odpadového hospodárstva. Rovnako zisk vo výške 211.020 eur dosiahlo vlani aj stredisko tepelného hospodárstva. Obe tak prispeli k priaznivému hospodárskemu výsledku TSM, skonštatoval vo výročnej správe prevádzkovo-ekonomický námestník firmy Tibor Kúdela.



Stredisko dopravy a mechanizácie vykázalo za minulý rok stratu vo výške 655 eur, zapríčinená bola nárastom nákladov, a to najmä v oblasti opráv vozového parku. Na strediskách športovísk dosiahla firma stratu vo výške 312.515 eur, do značnej miery ju ovplyvnili práce na ich opravách a údržbe. "Aj napriek vykázanej strate je hospodársky výsledok lepší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čo sa týka využitia letného kúpaliska, sezóna 2017 bola lepšia aj v dôsledku úsilia pracovníkov tohto strediska, ktorí okrem bežného zabezpečovania chodu kúpaliska zorganizovali aj rôzne kultúrne a športové akcie pre návštevníkov," ozrejmil ďalej Kúdela.



Výročnou správou TSM sa na svojom poslednom rokovaní zaoberali aj tamojší mestskí poslanci, ktorí ju v zmysle svojho uznesenia odporučili valnému zhromaždeniu firmy schváliť.



TSM sa zaoberajú najmä výrobou tepla a teplej úžitkovej vody, zberom a skládkovaním odpadu, údržbou a prevádzkou miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, zimnou údržbou, ďalej prevádzkovaním športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Služby zabezpečuje firma aj pre niektoré okolité obce. K 31. decembru 2017 tvorilo základné imanie spoločnosti 4.429.266 eur.