Technické služby v Michalovciach už doobjednali posypový materiál

K dispozícii sú štyri veľké nákladné vozidlá s pluhom, z toho dve sú aj sypače. Majú tiež desať traktorov s radlicami, dve malé multikáry sypače.

Michalovce 15. januára (TASR) – Zimnú údržbu mestských ciest, chodníkov a parkovísk v metropole dolného Zemplína zabezpečuje v priemere desať až 12 ľudí. V prípade potreby sa na tieto práce nasadzujú aj ďalší zamestnanci. TASR o tom informoval Július Oleár, riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce, ktoré sú správcom týchto komunikácií.



"Čo sa týka chodníkov, za danej situácie, vzhľadom na naše strojové vybavenie a ľudské kapacity, my nie sme v stave vykonať ich údržbu v zime tak, aby to bolo v poriadku," poukázal riaditeľ v tejto súvislosti na novelu zákona o pozemných komunikáciách. K dispozícii majú štyri veľké nákladné vozidlá s pluhom, z toho dve sú aj sypače. "Máme tiež desať traktorov s radlicami, dve malé multikáry sypače," vymenoval s tým, že používajú aj ručnú techniku, ako je snežná fréza či rotačná kefa.



Ako ďalej uviedol, v decembri použili na posyp 60 ton štrku a 165 ton soli. V januári k utorku (14.1.) to bolo 25 ton štrku a 273 ton soli. "Doobjednali sme 160 ton soli, ktoré sa aktuálne navážajú do našich skladov," uzavrel.