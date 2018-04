TEHO Košice začne s modernizáciou rozvodov tepla na Sídlisku KVP

Celkovo budú vymenené rozvody ústredného kúrenia a teplej vody na 12 okruhoch rozdelených do štyroch samostatných častí.

Košice 23. apríla (TASR) - S rekonštrukciou a modernizáciou rozvodov tepla na Sídlisku KVP v Košiciach začne v najbližších dňoch košická spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO). Celkovo budú vymenené rozvody ústredného kúrenia a teplej vody na 12 okruhoch rozdelených do štyroch samostatných častí.



"Takmer šesť miliónov eur sa nám podarilo získať na tento účel vo forme nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V roku 2018 zrealizujeme prvé tri časti, spolu deväť okruhov s celkovou dĺžkou potrubných rozvodov viac ako 14 kilometrov. Výsledkom budú značné úspory pri prevádzke a údržbe rozvodov a v dodávke tepla vďaka výrazne menším tepelným stratám. Touto investíciou vyriešime dlhodobý problém s prevádzkovaním rozvodov na Sídlisku KVP, ktoré sú v zlom technickom stave a vykazujú najvyššiu poruchovosť v pomere k ostatným rozvodom v našej správe," hovorí riaditeľ spoločnosti TEHO Štefan Kapusta a dodáva, že vďaka schválenému príspevku sa náklady na túto modernizáciu nepremietnu do ceny tepla občanom.



Práce na realizácii sa podľa jeho slov začnú výkopovými prácami koncom apríla. Nový potrubný systém potom musí byť funkčný do novej vykurovacej sezóny, ktorá sa začína v septembri. Zasypanie výkopov, terénne a sadové úpravy sa budú realizovať až do októbra.



"Dôležité je, že všetky práce sú naplánované tak, aby sme vnútrosídliskovú dopravu obmedzili len minimálne. V prípade prekopávok chodníkov a ciest budú inštalované cestné a pešie lávky," dopĺňa Kapusta.