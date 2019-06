Témou medzinárodného festivalu animácie Fest Anča je Identita

Na tému sú podľa programovej riaditeľky festivalu Ivany Sujovej naviazané nielen filmové sekcie, ale aj výber hostí a sprievodné podujatia.

Žilina 27. júna (TASR) – Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2019, ktorý sa začína vo štvrtok v Žiline, prináša štyri dni plné animovaného filmu, prednášok, koncertov a sprievodných podujatí. Kľúčovou zmenou je presun do nových priestorov z dôvodu májového požiaru sály S2 na Stanici Žilina-Záriečie, ktorá bola dlhoročne jedným z hlavných dejísk festivalu.



Podľa PR manažérky festivalu Evy Vozárovej ostáva Fest Anča aj tento rok na Stanici v sále S1. "Zvyšok programu sa presúva do Novej synagógy a Bábkového divadla Žilina, kde bude druhý veľký premietací priestor. Večerné premietania, koncerty a party sa presúvajú do Klubu Smer 77 v centre Žiliny," uviedla.



Tematickým zameraním festivalu je Identita. Na tému sú podľa programovej riaditeľky festivalu Ivany Sujovej naviazané nielen filmové sekcie, ale aj výber hostí a sprievodné podujatia. V rámci filmového fokusu sa má téma Identita skloňovať napríklad cez vnímanie stereotypov, cez pohľad na to, kým sme na pracovisku, nazerať sa na ňu bude cez rodinné vzťahy, koníčky či jej spracovávanie v období dospievania. V programe budú tiež zastúpené témy ako digitálna a národná identita. Kurátorkou festivalového fokusu je česká filmová teoretička Eliška Děcká.



"Tento rok sa nám do súťaže prihlásilo vyše 1200 filmov, z ktorých predvýberová komisia vybrala 240. Celkovo premietneme 352 filmov," objasnil dramaturg festivalu Lukáš Sigmund s tým, že prvýkrát v histórii festival premietne aj nesúťažnú slovenskú sekciu slovenská panoráma, keďže slovenskí tvorcovia prihlásili do súťaže veľa kvalitných animovaných filmov alebo videoklipov.



Na aktuálnu tému je napojená aj sekcia celovečerné filmy. Fest Anča v nej ponúkne napríklad legendárny film Koralína a svet za tajnými dverami z dielne amerického štúdia Laika i kolaboratívny výtvor internetovej komunity Shrek Retold. Ide o remake prvého dielu Shreka, vznikol vlani ako crowdsourcovaný projekt z iniciatívy amerického komika Granta Duffrina, do ktorého sa zapojilo vyše 200 tvorcov.



Filmovým profesionálom je určený Industry program. Jeho novinkou je stretnutie škôl, ktoré vyučujú animáciu a producentov animovaných filmov a animátorov. Tí odprezentujú svoju prácu a otvoria diskusiu o tom, čo slovenská animácia potrebuje a akých animátorov vychováva.



Festival potrvá do 30. júna.